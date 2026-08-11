Фахівець зі штучного інтелекту Віталій Кіро розповів про майбутнє медицини

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Коли люди говорять про штучний інтелект у медицині, зазвичай виникають два страхи. Перший – що роботи незабаром замінять лікарів. Другий – що медицина стане бездушною, а рішення за пацієнта ухвалюватиме алгоритм.

Насправді ж сучасна наука говорить зовсім про інше.

Нещодавно в журналі Artificial Intelligence in Medicine вийшов один із наймасштабніших оглядів у цій сфері. Його автори проаналізували майже чотири сотні систематичних досліджень, опублікованих за останні роки, і спробували відповісти на просте запитання: якою буде медицина майбутнього?

Відповідь можна звести до двох головних висновків.

Перший – саме медицина, ймовірно, стане галуззю, яка найглибше інтегрує штучний інтелект у свою повсякденну роботу.

Другий – лікарі не зникнуть. Навпаки, їхня роль лише зросте.

Медицина перетворюється на галузь постійного аналізу.

Ще 10 років тому лікар працював переважно з тим, що бачив під час прийому: аналізи, результати КТ чи МРТ, історія хвороби.

Сьогодні кількість даних про людину збільшується буквально щохвилини. Смартгодинники вимірюють серцевий ритм, рівень активності та сон. Домашні сенсори відстежують артеріальний тиск, рівень глюкози, насичення крові киснем. До цього додаються генетичні дослідження, електронні медичні картки та результати лабораторних аналізів.

Людина фізично не здатна одночасно проаналізувати такі обсяги інформації. Саме тому штучний інтелект стає не розкішшю, а необхідним інструментом.

Фактично медицина поступово переходить від моделі "лікувати хворобу" до моделі "постійно супроводжувати здоров’я". І це одна з найбільших трансформацій за всю історію охорони здоров’я.

Найкращий діагност – не алгоритм і не лікар

Найцікавіший висновок науковців полягає в тому, що вони майже не використовують формулювання "штучний інтелект замінить лікаря". Натомість дедалі частіше звучить інший термін – augmented intelligence, або "підсилений інтелект".

Ідеться про співпрацю. Алгоритм за лічені секунди аналізує десятки тисяч медичних зображень, знаходить малопомітні закономірності, прогнозує ризики та звертає увагу лікаря на деталі, які можна пропустити.

Але остаточне рішення все одно залишається за людиною.

Бо медицина – це не лише цифри. Це контекст, етика, психологія, особливості конкретного пацієнта. Те, що досі не можна звести до математичної моделі.

Саме тому майбутнє – не боротьба людини й машини, а їхній союз.

Найбільша революція відбудеться не в операційній

Багато хто уявляє медицину майбутнього як роботів-хірургів або автономні клініки.

Але наймасштабніші зміни можуть виявитися набагато менш помітними.

Великі мовні моделі вже сьогодні здатні автоматично заповнювати медичну документацію, формувати виписки, створювати короткі підсумки консультацій, допомагати лікарю працювати з науковою літературою та пояснювати пацієнтові складні медичні терміни простою мовою.

Для багатьох лікарів це означає не заміну професії, а повернення часу, який сьогодні витрачається на паперову роботу.

І саме ця "невидима революція" може стати однією з найцінніших.

Найскладніше питання – не технології

Попри стрімкий розвиток моделей, дослідники звертають увагу на іншу проблему.

Головний виклик сьогодні – не точність алгоритмів.

Головний виклик – довіра. Лікар повинен розуміти, чому система рекомендує саме такий діагноз. Пацієнт має бути впевнений, що його персональні дані захищені. А держава повинна встановити правила, за якими такі системи проходитимуть перевірку перед використанням у клініках.

Саме тому медицина стане одним із найвідповідальніших полігонів для розвитку штучного інтелекту.

Це майбутнє значно ближче, ніж здається

Часто здається, що медицина майбутнього – це історія про 2040-й чи 2050 рік.

Насправді вона вже почалася. Алгоритми аналізують маммограми, допомагають знаходити патології на КТ і МРТ, прогнозують ризик серцево-судинних подій, працюють із медичною документацією та дедалі активніше інтегруються в повсякденну роботу клінік.

Для звичайної людини головний висновок дуже простий. Через кілька років хорошим лікарем буде не той, хто змагатиметься зі штучним інтелектом, а той, хто навчиться використовувати його як інструмент.

Так само як колись лікарі освоїли рентген, томографію чи лабораторну діагностику, тепер вони освоюють ще один інструмент – штучний інтелект.

І, схоже, саме цей інструмент найближчими роками змінить медицину більше, ніж будь-яке окреме відкриття останніх десятиліть.