Є два сценарії зими в Україні: без сюрпризів не обійдеться

Минулий сезон був доволі суворим, але чи варто очікувати повторення такої погоди у 2026 році

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Зима в Україні може пройти за різними сценаріями. Сезонний прогноз показує, що середні температури можуть бути вищими за звичайні для цього періоду. Водночас це не означає, що протягом усіх трьох місяців буде тепло.

Такими даними поділилась європейська кліматична служба Copernicus. Там детально розписали прогноз, якими сюрпризами може здивувати погода в Україні.

Переважно м’яка погода

Один із можливих варіантів — відносно тепла зима з частими відлигами. Замість тривалих морозів температура може регулярно коливатися біля нуля, тому опади випадатимуть у вигляді дощу, мокрого снігу або снігу.

Така погода може зменшити потребу в опаленні, але водночас створити інші проблеми. Через часті переходи температури через 0 °C можливі ожеледиця, налипання мокрого снігу та тумани.

Морози все ж можливі

Навіть якщо середня температура за сезон буде вищою за норму, це не виключає окремих періодів сильного холоду. Сезонні прогнози показують загальну картину на кілька місяців і не можуть точно передбачити кожну короткочасну зміну погоди.

Тому під час зими в Україні можливі різкі переходи від відлиги до морозів. Окремі холодні періоди можуть супроводжуватися снігопадами та погіршенням погодних умов.

Щодо опадів, у прогнозах немає підстав говорити про значне відхилення від звичних показників. Головною особливістю зими може стати саме мінливість погоди — від теплої та вологої погоди до коротких морозних періодів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про ще один прогноз щодо того, якою може бути прийдешня зима в Україні.