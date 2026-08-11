"Пинєходи" в дії: Путін знову засвітив спеціальне взуття для збільшення зросту (відео)

Російського лідера не вперше підозрюють у носінні спецвзуття

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Взуття глави Росії Володимира Путіна на його зустрічі зі студентами у Новосибірську виглядало дивно. Можливо, це спеціальне взуття для збільшення зросту, яке прозвали "пинєходи".

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту, щоб проаналізувати, чи дійсно диктатор взув туфлі, що візуально додають зросту. Окрім взуття привертають увагу занадто довгі штани Путіна, які спадають майже до підлоги, закриваючи верхню частину туфель.

Туфлі Путіна дивні, а штани - задовгі. Фото: коллаж "Телеграф"

Особливості взуття, які можна помітити на кадрах — підошва досить масивна, особливо в зоні п'яти. Каблук виглядає вищим, ніж у класичних оксфордів чи дербі, однак це може бути лише особливістю моделі.

Водночас ноги Путіна стоять природно, без характерного нахилу вперед, який іноді буває при дуже високих підборах або значному підйомі стопи. Однозначно стверджувати, що всередині взуття є ліфт-підошва не можна.

Звичайні класичні туфлі візуально збільшують зріст людини приблизно на 2–3 см, а масивні моделі на кшталт цієї можуть додавати 3–5 см. А ось спеціальне взуття для збільшення зросту може додавати 5–8 см і більше через приховану внутрішню платформу, але на цих фото, за оцінкою ШІ, її наявність не проглядається.

Штучний інтелект вважає, що найцікавіша деталь — не стільки взуття, скільки кут зйомки — камера знімає трохи зверху та під кутом. Через це пропорції ніг і висота підошви можуть виглядати більшими, ніж в реальності.

Інша нейромережа визначила, що каблук взуття Путіна досить високий (приблизно 4–6 см). Лінія від нього до носка має виражений нахил, схожий на нахил у жіночому взутті на середніх підборах або у спеціальному взутті для збільшення зросту.

Крім того, видно, що на відміну від класичних чоловічих туфель, які зазвичай закінчуються нижче кісточки, туфлі Путіна закривають її. Це типово для взуття із прихованою внутрішньою платформою (устілкою-ліфтом), де п'ята піднята всередині на додаткові 3–7 см.

Крім того, підйом стопи надто високий і неприродний для класичних туфель. На те, що це взуття для збільшення зросту може вказувати й довжина штанів — в цьому випадку вона розраховується так, щоб прикривати високий задник таких туфель. Під час руху або стояння виникає характерна "гармошка" або вигин над п'ятою через високий підйом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на цій зустрічі Путін похизувався, що нібито "ніколи нічого не боявся". При цьому раніше він публічно розповідав про свої страхи.