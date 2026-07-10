Чи потрібна Україні нова купюра 2000 гривень: хто зображений і коли вийде (фото)

Це перша українська банкнота, яку можна читати як книгу

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Національний банк України презентував нову купюру номіналом 2000 гривень. Вона отримала понад 20 захисних елементів та незвичайний дизайн із культурними символами нашої країни.

Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook. За його словами, рішення із введенням нової купюри пов’язане не лише з економічними змінами. Це також спосіб наголосити на українській ідентичності та зберегти історичну пам’ять через символи, розміщені на грошах.

"Нова банкнота гривні найвищого номіналу – 2000 гривень. Насправді це перша українська банкнота, яку, на моє переконання, можна читати як книгу. Саме так я її сприймаю. Ми провели глибоку й дуже відповідальну роботу, щоб рішення, яке має чітку економічну основу, набуло ще одного важливого виміру – стало висловлюванням про нашу ідентичність. Цією банкнотою ми документуємо український суверенітет, віддаємо належне нашим героям і говоримо про речі, які сьогодні особливо важливо називати вголос", — зазначив він.

Ця банкнота отримала понад 20 захисних елементів, серед яких нова "віконна" захисна стрічка Anima™ Colour з поліхромним та анімованим ефектом. Цікаво, що при зміні кута нахилу на купюрі зображення Тризуба змінюється на знак гривні.

На лицьовому боці розміщено портрет українського поета, мислителя та дисидента Василя Стуса. На звороті — будівля філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.

2000 гривень. Фото: Андрій Пишний/Facebook

2000 гривень. Фото: Андрій Пишний/Facebook

У дизайні також використано мотиви, пов’язані з українською культурою: елементи мозаїк Алли Горської, образи з творчості Стуса та шрифт, натхненний спадщиною Георгія Нарбута.

2000 гривень. Фото: Андрій Пишний/Facebook

Дата введення банкноти в обіг – 4 вересня 2026 року – також має символічне значення. Цього дня у різні роки відбулися важливі події, пов’язані із боротьбою Василя Стуса за свободу та права людини.

2000 гривень. Фото: Андрій Пишний/Facebook

Чи потрібна Україні нова банкнота

Віце-президент ICC Ukraine (Українського національного комітету Міжнародної торгової палати) з питань оподаткування, обліку та аудиту Дмитро Олексієнко у коментарі "Телеграфу" пояснив, чи потрібна Україні банкнота номіналом 2000 гривень.

"З 2019 року ціни на товари зросли більш ніж удвічі, відповідно збільшилася грошова маса в обігу. Купюра у 1000 гривень зручна для інкасації, зберігання та розрахунків, спрощує розрахункові операції. Я не думаю, що введення в обіг купюри у 2000 гривень матиме якусь значну користь", — зазначив він.

Вартість 2000 грн у валютному еквіваленті у різні роки. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Експерт навів приклад із Європи, де купюри номіналом 200 та 500 євро зовсім не популярні і навіть іноді не приймаються при розрахунках. Тому власники таких номінацій навіть намагаються їх швидше позбутися.

"Введення купюри в 2000 гривень — це приблизно 40 євро, особливо не змінить ситуацію. Логічніше вже вводити купюру в 5000 разом з 2000, але я не вважаю цю проблему невідкладною. Однак найближчими роками це точно доведеться зробити", — робить висновок фахівець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні з’являться нові 100 гривень. Чи потрібно міняти старі купюри.