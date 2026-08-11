Специалист по искусственному интеллекту Виталий Киро рассказал о будущем медицины

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Когда люди говорят об искусственном интеллекте в медицине, обычно возникают два страха. Первый – что роботы вскоре заменят врачей. Второй – что медицина станет бездушной, а решения за пациента будет принимать алгоритм.

На самом деле современная наука говорит совсем о другом.

Недавно в журнале Artificial Intelligence in Medicine вышел один из самых масштабных обзоров в этой сфере. Его авторы проанализировали почти четыре сотни систематических исследований, опубликованных за последние годы, и попытались ответить на простой вопрос: какой будет медицина будущего?

Ответ можно свести к двум основным выводам.

Первый – именно медицина, вероятно, станет отраслью, которая наиболее глубоко интегрирует искусственный интеллект в свою повседневную работу.

Второй – врачи никуда не исчезнут. Наоборот, их роль только возрастет.

Медицина превращается в отрасль постоянного анализа.

Еще 10 лет назад врач работал преимущественно с тем, что видел во время приема: анализы, результаты КТ или МРТ, история болезни.

Сегодня количество данных о человеке увеличивается буквально каждую минуту. Смарт-часы измеряют сердечный ритм, уровень активности и сон. Домашние датчики отслеживают артериальное давление, уровень глюкозы, насыщение крови кислородом. К этому добавляются генетические исследования, электронные медицинские карты и результаты лабораторных анализов.

Человек физически не способен одновременно проанализировать такие объемы информации. Именно поэтому искусственный интеллект становится не роскошью, а необходимым инструментом.

Фактически медицина постепенно переходит от модели "лечить болезнь" к модели "постоянно сопровождать здоровье". И это одна из крупнейших трансформаций за всю историю здравоохранения.

Лучший диагност – не алгоритм и не врач

Самый интересный вывод ученых заключается в том, что они почти не используют формулировку "искусственный интеллект заменит врача". Вместо этого все чаще звучит другой термин – augmented intelligence, или "усиленный интеллект".

Речь идет о сотрудничестве. Алгоритм за считанные секунды анализирует десятки тысяч медицинских изображений, находит едва заметные закономерности, прогнозирует риски и обращает внимание врача на детали, которые можно упустить.

Но окончательное решение все равно остается за человеком.

Ведь медицина – это не только цифры. Это контекст, этика, психология, особенности конкретного пациента. То, что до сих пор невозможно свести к математической модели.

Именно поэтому будущее – это не борьба человека и машины, а их союз.

Самая большая революция произойдет не в операционной

Многие представляют медицину будущего в виде роботов-хирургов или автономных клиник.

Но самые масштабные изменения могут оказаться гораздо менее заметными.

Крупные языковые модели уже сегодня способны автоматически заполнять медицинскую документацию, формировать выписки, создавать краткие итоги консультаций, помогать врачу работать с научной литературой и объяснять пациенту сложные медицинские термины простым языком.

Для многих врачей это означает не замену профессии, а освобождение времени, которое сегодня уходит на бумажную работу.

И именно эта "невидимая революция" может стать одной из самых ценных.

Самый сложный вопрос – не технологии

Несмотря на стремительное развитие моделей, исследователи обращают внимание на другую проблему.

Главный вызов сегодня – не точность алгоритмов.

Главный вызов – доверие. Врач должен понимать, почему система рекомендует именно такой диагноз. Пациент должен быть уверен, что его персональные данные защищены. А государство должно установить правила, по которым такие системы будут проходить проверку перед использованием в клиниках.

Именно поэтому медицина станет одним из самых ответственных полей применения для развития искусственного интеллекта.

Это будущее гораздо ближе, чем кажется

Часто кажется, что медицина будущего – это история про 2040-й или 2050 год.

На самом деле она уже началась. Алгоритмы анализируют маммограммы, помогают выявлять патологии на КТ и МРТ, прогнозируют риск сердечно-сосудистых событий, работают с медицинской документацией и все активнее интегрируются в повседневную работу клиник.

Для обычного человека главный вывод очень прост. Через несколько лет хорошим врачом будет не тот, кто будет соперничать с искусственным интеллектом, а тот, кто научится использовать его как инструмент.

Так же, как когда-то врачи освоили рентген, томографию или лабораторную диагностику, теперь они осваивают еще один инструмент – искусственный интеллект.

И, похоже, именно этот инструмент в ближайшие годы изменит медицину больше, чем любое отдельное открытие последних десятилетий.