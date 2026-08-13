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Путін вперше за 26 років відвідав Курили. Чому це вистава для Китаю - Вадим Денисенко

Автор
Вадим Денисенко
Дата публікації
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Автор
Глава Кремля здійснив дуже незвичний візит Новина оновлена 13 серпня 2026, 15:36
Глава Кремля здійснив дуже незвичний візит. Фото Колаж "Телеграфу"

Екснардеп, колишній радник голови Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко вважає, що візит Володимира Путіна на Курили має продемонструвати Китаю лояльність РФ

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Путін на Сахаліні — це не про російські Курили. Це спроба сподобатися Китаю.

Путін вперше за 26 років правління Росією відвідав окуповані японські острови. І це не лише передвиборчий хід.

1. В контексті провоєнного виборчого порядку денного, візит Путіна на Курили більш ніж логічний. Путін демонструє, що він, ніби-то, третій полюс світу і має право робити те, що йому хочеться. Але логіка цієї поїздки значно ширша ніж вибори.

2. Візит на спірні території — це, перш за все, спроба сподобатися Китаю. Напередодні переговорів Трамп-Сі, Путіну вкрай важливо не допустити зміни політики Китаю щодо нашої війни. І скандал з Японією, головним ворогом Китаю, вкрай важливий хід російської зовнішньої політики.

3. Ця історія, безумовно, стане важливою подією в американському інформпросторі, особливо на фоні максимально зближення Росії з КНДР за останні роки. І, можна не сумніватися, росіяни будуть розганяти істерію з цього приводу. Це не матиме жодного практичного значення, але це спроба розширити поле для гри. Японський фактор якого ще вчора не існувало в переговорах з США, має шанси там зʼявитися.

4. Україна мала б звернути увагу саме на останній аспект. Це надування мильної бульбашки без будь-яких шансів на будь-яке кінетичне загострення. Нам не потрібно щось засуджувати чи проти чогось виступити. Нам важливо було б на високому політичному рівні сказати саме про надування бульбашки. І тоді нас точно почують. Але тут важливо не стати на сторону Японії, бо тоді ми втратимо шанс на діалог з Китаєм. Це дуже тонка гра.

Джерело: пост Вадима Денисенка у Facebook

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Теги:
#Китай #Сахалін #Володимир Путін #Візит #Вадим Денисенко