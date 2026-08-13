Заробив на війні на квартири в Дубаї та спорткари: ексклюзивні деталі гучного розслідування щодо дронів

Мільйон доларів відкату на оборонному замовленні — що відомо НАБУ про закупівлю для прикордонників

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На тлі постійного дефіциту ресурсів на фронті та закритих оборонних закупівель окремі ділки перетворюють війну на джерело надприбутків. Офіцер Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Віталій Шапран, який роками опікувався напрямком авіаційно-технічного майна, опинився у фокусі уваги антикорупційних органів.

"Телеграфу" вдалось отримати ексклюзивні деталі розслідування щодо закупівель ДПСУ, можливої змови з бізнесменом Робертом Степаняном та вимагання хабаря в мільйон доларів. Детальніше – читайте в матеріалі.

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чиновник ДПСУ Віталій Шапран та бізнесмен Роберт Степанян, за версією НАБУ, намагалися "обілетити" закупівлю безпілотників "Колібрі". Офіційно імена ділків не називали, однак "Телеграфу" вдалось з'ясувати деталі справи;

за версією НАБУ, намагалися "обілетити" закупівлю безпілотників "Колібрі". Офіційно імена ділків не називали, однак вдалось з'ясувати деталі справи; фігуранти начебто вимагали мільйон доларів хабаря в одного з учасників ринку , погрожуючи блокуванням актів і зупиненням постачання дронів для ДПСУ;

, погрожуючи блокуванням актів і зупиненням постачання дронів для ДПСУ; контрольована Степаняном фірма отримувала закриті підряди не лише від ДПСУ, але і від Агенції оборонних закупівель без прозорих торгів;

Степаняни із задекларованим доходом у 4,6 млн грн купили майно на 310 млн грн, в тому числі спорткари та квартири в ОАЕ;

учасникам оборудки призначили великі застави, їх арештували кілька місяців тому – в кінці травня 2026-го, проте компанії, які брали участь в схемах, продовжують працювати, а винуватість Шапрана та Степаняна ще потрібно довести.

Схема "Колібрі": як поділити мільйони

Віталій Шапран обіймав посаду начальника сектору авіаційно-технічного майна та ремонту ДПСУ ще з 2020 року. За цей час він сформував чималий важіль впливу на рішення щодо закупівель. За версією слідства, чиновник діяв у змові з бізнесменом Робертом Степаняном.

Матеріали справи. Скриншот

Про одну зі схем партнерів стало відомо НАБУ. Справу розслідували кілька місяців, аж до початку літа 2026-го. Так, перед проведенням непублічного тендеру на постачання дронів "Колібрі" загальною вартістю понад 826 млн грн спільники заздалегідь домовилися, що переможцем має стати саме фірма Степаняна. Для формального дотримання процедури ДПСУ розіслала запити пропозицій низці підприємств.

Несподівано для організаторів схеми свою заявку подало ТОВ "Техавтофарт Південь", запропонувавши суттєво нижчу ціну і ставши головним конкурентом. Спроба Степаняна переконати підприємців "не збивати ціну" не спрацювала – "Техавтофарт Південь" офіційно знизила вартість пропозиції до 760 млн грн та виграла непублічний конкурс.

Опинившись перед загрозою втрати доходу, спільники змінили тактику і перейшли до прямого здирництва. Вони виставили вимогу: один мільйон доларів відкату. У разі відмови посадовці ДПСУ погрожували не підписувати жоден акт приймання–передачі товару та повністю зірвати виконання договору.

Роль перемовника взяв на себе Степанян. Зустріч відбулася в одному з фешенебельних київських ресторанів – Fenix. Схема розподілу передбачала, що 700 тис. доларів залишаться бізнесменові, а решта 300 тис. доларів дістанеться посадовцю прикордонного відомства.

Втім, керівництво ТОВ "Техавтофарт Південь" відмовилося грати за корупційними правилами та звернулося до детективів НАБУ. Подальші переговори, погрози та вимоги передачі грошей відбувалися вже під повним контролем правоохоронних органів та фіксувалися процесуальними засобами.

Підозрюваний - Віталій Шапран. Скриншот

Хоча НАБУ та САП офіційно повідомили про факт викриття схеми без розголошення персональних даних, "Телеграфу" вдалось встановити всіх ключових фігурантів та пов'язані компанії.

Як працювала схема. Інфографіка "Телеграфу"

Роберт Степанян є офіційним співвласником (25%) ТОВ "Промислові рішення" та, за даними правоохоронців, фактично контролював ТОВ "Ювітек". До 2026 року остання компанія була оформлена на його сина – Гаррі Степаняна.

ТОВ "Ювітек" до 2026 року була оформлена на Гаррі Степаняна

Тільки протягом 2025 року ТОВ "Ювітек" уклало з ДП "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) контракти на суму, що вражає: 2,5 млрд грн. Усі угоди укладалися за процедурами без застосування відкритих торгів. Засекреченість оборонних закупівель, яка дійсно виправдана міркуваннями безпеки в умовах війни, у цьому випадку слугувала ширмою для уникнення громадського контролю та журналістських розслідувань.

Дубайські квартири та елітна автівка на пенсіонерку

Аналіз фінансового стану родини Степанянів виявив колосальний розрив між офіційними доходами та реальними статками. За період із 1998-го по 2025 рік Степанян офіційно заробив 4,37 млн грн, а його дружина – лише 293 тис. грн. Тоді як загальна вартість встановлених слідством активів родини перевищує 310 млн грн.

В Україні бізнесмен не мав оформленої на себе елітної нерухомості (лише об'єкти на тимчасово окупованій території Донеччини). Натомість майно активно реєструвалося на родичів:

на 75-річну родичку Любов Степанян у жовтні 2025 року оформили новий BMW X7 xDrive40d (орієнтовно 145 тис. доларів);

на Марину Степанян було оформлено позашляховик Audi Q8 2026 року (близько 100 тис. доларів).

Основні ж статки родини осідали за кордоном та в елітних сегментах української нерухомості. Матеріали прослуховування зафіксували обговорення купівлі квартир у Дубаї (зокрема в ЖК Palace Residences North), а також паркінг з автомобілями Rolls-Royce, Lamborghini та Ferrari.

"Тоді одну (квартиру. – Ред.) оформляємо на Гаррі. Я паспорт його скинула. А другу на мене?" – зверталась дружина Степаняна до чоловіка під час телефонної розмови, яку зафіксували в НАБУ. Йдеться про квартири в ОАЕ.

Комплекс, в якому купили квартири Степаняни. Фото: realtree.ae

Окрім цього, у листуванні обговорювався перегляд трьох квартир у київському ЖК "Новопечерські Липки" вартістю близько мільйона доларів кожна, перельоти бізнес-класом по 10 тис. доларів за квиток та відпочинок на Мальдівах.

Роберт Степанян десятки разів перетинав кордон і без проблем продовжував подорожувати. При цьому в одній з розмов він сказав своєму партнеру, що планує "вибиратись" з України, бо "нічого доброго тут не буде". Але не встиг. Його взяли під арешт. У червні 2026-го заставу зменшили зі 140 млн до 120 млн грн (застава для Шапрана – 4,9 млн грн). При цьому це мають бути офіційні кошти, з яких сплачено податки. Чи вдалось Степаняну вийти під заставу, "Телеграфу" не відомо. Однак компанії, які він контролював, продовжують працювати.

Справа щодо закупівлі безпілотників для ДПСУ – це не просто черговий приклад побутової чи посадової корупції, а пряме шкідництво у сфері національної безпеки. Спроби штучно завищити вартість спецобладнання та вимагати відкати в умовах обмеженого оборонного бюджету призводять до прямого недоотримання техніки на передовій. Кожна виведена в тінь гривня чи придбана в Дубаї квартира за гроші з оборонного контракту конвертується в незакриті потреби підрозділів і додаткові ризики для життів українських військових.

"Телеграф" продовжить вивчати контракти, укладені з компаніями родини Степаняна, та незабаром розповість про те, хто з чиновників може бути до цього причетним. Далі буде…