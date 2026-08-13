Ще одній категорії чоловіків пропонують дати бронь від мобілізації

В документі наполягають на відновленні балансу в судових процесах

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На урядовому порталі електронних петицій з’явилося звернення №41/010625-26, автор якого пропонує змінити правила бронювання та надати адвокатам України право на відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на електронне звернення до Кабінету міністрів. Збір підписів на підтримку петиції стартував 12 серпня 2026 року.

Для того щоб Кабмін офіційно розглянув ініціативу, вона має набрати 25 тисяч голосів. До завершення збору підписів залишається 91 день.

"Прокурори мають бронь, а сторона захисту — ні": чим обґрунтовують ініціативу

Автор петиції Микита Завгородній посилається на статтю 59 Конституції України, яка гарантує кожному право на професійну правничу допомогу. Її надання забезпечує інститут адвокатури.

Водночас судді та прокурори мають можливість бути заброньованими або не підлягають призову, тоді як адвокати, які є повноцінними учасниками судового процесу, такого захисту від мобілізації не мають.

На думку автора звернення, це поглиблює кадрову проблему та може залишати громадян без представників у цивільних і кримінальних провадженнях, а також у справах, пов’язаних із ТЦК.

"Судді та прокурори заброньовані, водночас адвокати до переліку не включені, що порушує принцип змагальності сторін у суді. Масовий призов адвокатів має руйнівні наслідки для десятків тисяч громадян, які потребують захисту — у тому числі в справах щодо оскарження рішень ТЦК та СП. Відсутність доступу до адвоката через його мобілізацію прямо порушує конституційне право людини на захист", — зазначається в тексті звернення.

Які зміни пропонують запровадити

Автор петиції просить уряд:

внести зміни до постанови Кабміну №36 від 14 січня 2025 року та додати до переліку осіб, які можуть бути заброньовані, адвокатів із чинним свідоцтвом та записом у Єдиному реєстрі адвокатів України (ЄРАУ);

передбачити спрощене оформлення бронювання адвокатів через Раду адвокатів України та КДКА за принципом, подібним до того, що застосовується щодо суддів і прокурорів;

створити окремий механізм бронювання адвокатів, які за призначенням держави надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Переглянути повний текст петиції та підтримати її голосом можна на офіційному порталі електронних петицій Кабінету Міністрів України.

Зауваження: Створити електронну петицію на сайті уряду чи міськради може кожен громадянин України, а висловлені в ній ідеї відображають лише приватну позицію автора. Навіть у разі успішного збору 25 тисяч підписів заклики з петицій рідко втілюються в реальні закони та мають для влади виключно рекомендаційний характер.

Нагадаємо, бронювання від мобілізації не завжди діє до моменту фактичного звільнення працівника. В окремих випадках підприємство може скасувати його раніше, зокрема коли потрібно забронювати іншу людину замість працівника, який планує піти.