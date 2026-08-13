Від Харківщини до Олександрівського напрямку: як змінювалися українські контрнаступи (карта)

За чотири роки Сили оборони проводили масштабні операції від Київщини до Курської області

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Сили оборони України могли просунутися на Олександрівському напрямку. Від початку 2026 року українські військові вже звільнили 26 населених пунктів.

Як повідомляє OSINT-проєкт DeepState, йдеться про просування українських сил на стику Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. За даними проєкту, під контроль України повернулися Зелений Гай, Новохатське, Грушівське, Толстой, Зірка, Ялта, Піддубне, Мирне, Воскресенка, Січневе, Воронне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагода, Рибне та Красногірське. Також російські війська були відкинуті в районах Новопавлівки, Новогеоргіївки, Новомиколаївки, Новогригорівки, Запорізького та Привільного.

Просування Сил оборони відмічено синім/ Скриншот DeepState

Заувадимо, Генштаб ЗСУ ще не оприлюднив офіційну позицію щодо контрнаступу. Попри те, що більшість бойових дій Сили оборони ведуть в умовах оборони та стримування російських атак, вони неодноразово перехоплювали ініціативу та проводили масштабні контрнаступи.

Контрнаступальні операції ЗС України

2022 рік: рік найбільших звільнень територій

Першою великою перемогою стала деокупація Київської, Чернігівської та Сумської областей навесні 2022 року. Після невдалої спроби захопити Київ російські війська були змушені повністю відступити з півночі України.

У вересні того ж року ЗСУ провели блискавичний Слобожанський контрнаступ у Харківській області. За лічені дні українські військові звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території, повернувши під контроль Балаклію, Куп'янськ та Ізюм.

Звільнений Херсон у 2022/ Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Невдовзі була проведена Лиманська операція, яка завершилася звільненням стратегічно важливого Лимана на Донеччині.

Ще однією знаковою перемогою став Херсонський контрнаступ. Після кількох місяців тиску на російське угруповання на правобережжі Дніпра українські війська у листопаді 2022 року увійшли до Херсона.

2023 рік: наступ на півдні

Влітку 2023 року Україна розпочала масштабну наступальну кампанію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Основні бої точилися в районах Роботиного та Старомайорського.

Попри значні втрати росіян і звільнення низки населених пунктів, наступ зіткнувся з глибоко ешелонованою обороною, мінними полями та великою кількістю укріплень, через що не вдалося досягти головної мети — виходу до Азовського моря.

2024–2025 роки: бойові дії перенеслися на територію Росії

У серпні 2024 року ЗСУ розпочали операцію в Курській області Росії. Українські підрозділи прорвали кордон, встановили контроль над Суджею та низкою інших територій, змусивши російське командування перекидати резерви для захисту власної території.

У 2025 році українські сили продовжили активні дії на території РФ, зокрема у Бєлгородській області, де намагалися зірвати створення російських "буферних зон" уздовж кордону.

Також тривали операції з утримання позицій у Курській області та контрнаступальні дії на Добропільському напрямку на Донеччині, де українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію та завдати втрат російським підрозділам.

Контрнаступальні дії ЗСУ в 2022-2026 році/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

Що ж до 2026 року, то наразі йдеться про звільнення 241,73 кв. км і збільшення сірої зони у бік росіян.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Сили оборони уразили військову базу в Новоросійську. Для цього використовувалась зброя українсьої розробки.