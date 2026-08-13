Экс-нардеп, бывший советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что визит Владимира Путина на Курилы должен продемонстрировать Китаю лояльность РФ

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Путин на Сахалине – это не о российских Курилах. Это попытка понравиться Китаю.

Путин впервые за 26 лет правления Россией посетил оккупированные японские острова. И это не только предвыборный ход.

1. В контексте провоенной избирательной повестки дня визит Путина на Курилы более чем логичен. Путин демонстрирует, что он как будто третий полюс мира и имеет право делать то, что ему хочется. Но логика этой поездки значительно шире выборов.

2. Визит на спорные территории – это, прежде всего, попытка понравиться Китаю. В преддверии переговоров Трамп-Си Путину крайне важно не допустить изменения политики Китая относительно нашей войны. И скандал с Японией, главным врагом Китая, очень важен ход русской внешней политики.

3. Эта история, безусловно, станет важным событием в американском информпространстве, особенно на фоне максимального сближения России с КНДР за последние годы. И, можно не сомневаться, россияне будут разгонять истерию на этот счет. Это не будет иметь никакого практического значения, но попытка расширить поле для игры. Японский фактор которого еще вчера не существовало в переговорах с США, имеет шансы там появиться.

4. Украина должна обратить внимание именно на последний аспект. Это надувание мыльного пузыря без всяких шансов на любое кинетическое обострение. Нам не нужно что-то осуждать или против чего-то выступить. Нам важно было бы на высоком политическом уровне сказать именно о надувании пузыря. И тогда нас точно услышат. Но здесь важно не встать на сторону Японии, потому что тогда мы потеряем шанс на диалог с Китаем. Это очень тонкая игра.

Источник: пост Вадима Денисенко в Facebook