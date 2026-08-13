Своїх б'ють найбільше: Кулеба несподівано підтримав Полякову

Ексглава МЗС розповів про новий прошарок у суспільстві

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав головну тезу резонансної заяви співачки Олі Полякової про цькування українців, які залишилися жити та працювати в країні. Водночас із деякими її формулюваннями дипломат не погодився, зокрема з порівнянням України з концтабором.

Про це Кулеба заявив в Youtube-каналі. За його словами, він я дивився тільки кілька частин, які викликали найбільший резонанс.

"Але загалом я хочу сказати, що поділяю її головну тезу, що найбільше цькують тих, хто тут, хто ухвалив рішення жити в Україні, приносити якусь користь своїй країні. Своїх б'ють найбільше. Це правда", – сказав Кулеба.

Вимагають вибачень: в соцмережах зʼявився новий прошарок

Він наголосив, що в Україні в соцмережах сформувався прошарок, "головна мета існування якого полягає в тому, щоб всі перед ними вибачалися".

"Я вже давно сиджу в соцмережах, довше, ніж більшість людей. Я прекрасно пам'ятаю, що с*ач був завжди", – зауважив ексміністр.

На його думку, з часом суперечки переходили з однієї соцмережі в іншу і "тепер таким епіцентром с*ачу є Threds". Але люди, які його влаштовували 10 років тому, вимагали від опонента дії.

"А сьогодні новий прошарок вимагає вибачень. От їм конче потрібно, щоб перед ними вибачалися. І вони просто стирають тебе з лиця землі, якщо ти перед ними не вибачився. Я думаю, що це якесь непророблене психологічне питання. І Полякова на нього абсолютно слушно відреагувала", – сказав Кулеба.

Водночас він зазначив, що Ольга Полякова перегнула палицю, коли порівняла Україну з концтабором. За словами дипломата, це фактологічно невірно.

Скандал з Поляковою: що сталося

Нагадаємо, жорстка критика на адресу Полякової посипалася після того, як вона прогулювалася в лаштунках фестивалю, тримаючись за руки з російським співаком Сергієм Григор'євим-Апполоновим. Оля пояснила, що організатор заходу Лайма Вайкуле вважає цього виконавця прийнятним з погляду підтримки України, оскільки відповідне відео було опубліковане на сторінці фестивалю.

Про своє нове інтерв'ю у Раміни Полякова розповіла у Threads, опублікувавши фрагмент із цієї бесіди. В ній вона, зокрема, зачепила і тему ТЦК в Україні.

"Мене часто обвинувачують у тому, що я розмиваю кордони в той час, як багато хто зараз розмиває кордони людяності. Через страх і байдужість ми все частіше заплющуємо очі на несправедливість і мовчки проходимо повз, перетворюючись на заляканих спостерігачів", – сказала співачка.

У коментарях до цього поста почалося бурхливе обговорення, жінку буквально "розпекли" за її скандальні заяви та порадили їхати до Росії. Хоча були й ті, хто заступився за артистку.

Раніше ми розповіли, що Оля Полякова народилася у "загубленому світі". Читайте, де розташоване та чим відоме це місце.