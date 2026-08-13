У Дніпрі знайшли рідкісну змію в несподіваному місці: спочатку її прийняли за удава (фото, відео)

Екзотичний "пасажир" сховався всередині автомобіля

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Незвичайна історія порятунку змії сталася у Дніпрі. Під час роботи з автомобілем працівники СТО виявили всередині машини доволі велику змію. Через її розміри люди спочатку навіть припустили, що мають справу з удавом.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла Катерина Колеснікова.

На щастя, працівники не стали самостійно ловити небезпечного, як їм здавалося, плазуна. Вони звернулися по допомогу до фахівців зоопарку Зоопарк "Жива планета" у парку Глоби. Директор зоопарку Євген Буяновер констатував, що це не удав, а полоз сарматський (Elaphe sauromates) — рідкісний вид, занесений до Червоної книги України.

Рідкісна змія

Представники зоопарку оперативно приїхали на місце та забрали тварину. Однак після порятунку виникло нове питання: де саме її можна безпечно випустити, щоб вона могла нормально існувати у природному середовищі?

Як зазначив науковець Олександр Пономаренко, територія природного заповідника "Дніпровсько-Орільський" не є оптимальним місцем для цього виду. До того ж саме там сарматського полоза не реєстрували вже понад 20 років.

Натомість значно кращими умовами для цієї змії є балкові комплекси. Саме тому для повернення тварини у природу обрали одну з мальовничих балок неподалік Дніпра.

Врятованого полоза забрала заступниця директора заповідника з наукової роботи Галина Задорожна. Після цього змію випустили у відповідному для неї природному середовищі.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", змія може завітати до вас просто з унітазу: науковець пояснив, як це можливо.