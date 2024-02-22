На ринку очікується підвищення торгу: чи зросте курс долара до кінця тижня

Попит на банкноту знизиться

Більша частина другої декади місяця відзначилась поступовим дорожчанням американської валюти. Є ймовірність, що протягом 22-25 лютого курс долара коливатиметься в межах 38,2-38,8 гривні.

Як прогнозує директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу, на цьому тижні відбудеться пожвавлення торгів на валютному ринку України й це, ймовірно, вплине на показники. Курс безготівкової американської валюти може зрости.

"Попит на валюту на готівковому ринку, скоріш за все, залишатиметься пригніченим, що є типовим для другої декади місяця, та обмежуватиме потенціал для подорожчання готівкової валюти", — каже вона.

За її прогнозом, протягом 22-25 лютого курс долара перебуватиме в коридорі 38,2 – 38,8 гривні.

Курс долара в Україні станом на 22 лютого

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 22 лютого, середній курс долара в українських банках становить 38,35 грн (купівля) та 38,89 (продаж). Готівковий курс — 38,71 (купівля) та 38,85 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 38,62 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара в Україні до кінця 2024 року.