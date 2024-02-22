На рынке ожидается повышение торга: увеличится ли курс доллара к концу недели

Спрос на банкноту снизится

Большая часть второй декады месяца отметилась постепенным удорожанием американской валюты. Есть вероятность, что в течение 22-25 февраля курс доллара будет колебаться в пределах 38,2-38,8 грн.

Как прогнозирует директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии для 24 Канала, на этой неделе произойдет оживление торгов на валютном рынке Украины и это, вероятно, повлияет на показатели. Курс безналичной американской валюты может возрасти.

"Спрос на валюту на наличном рынке, скорее всего, будет оставаться подавленным, что типично для второй декады месяца, и будет ограничивать потенциал для подорожания наличной валюты", — говорит она.

По ее прогнозу, в течение 22-25 февраля курс доллара будет находиться в коридоре 38,2 – 38,8 гривны.

Курс доллара в Украине по состоянию на 22 февраля

По данным портала Минфин, в четверг, 22 февраля, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,35 грн (покупка) и 38,89 (продажа). Наличный курс — 38,71 (покупка) и 38,85 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 38,62 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким будет курс доллара в Украине до конца 2024 года.