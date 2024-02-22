Укр

На рынке ожидается повышение торга: увеличится ли курс доллара к концу недели

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Апостроф

Спрос на банкноту снизится

Большая часть второй декады месяца отметилась постепенным удорожанием американской валюты. Есть вероятность, что в течение 22-25 февраля курс доллара будет колебаться в пределах 38,2-38,8 грн.

Как прогнозирует директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии для 24 Канала, на этой неделе произойдет оживление торгов на валютном рынке Украины и это, вероятно, повлияет на показатели. Курс безналичной американской валюты может возрасти.

"Спрос на валюту на наличном рынке, скорее всего, будет оставаться подавленным, что типично для второй декады месяца, и будет ограничивать потенциал для подорожания наличной валюты", — говорит она.

По ее прогнозу, в течение 22-25 февраля курс доллара будет находиться в коридоре 38,2 – 38,8 гривны.

Курс доллара в Украине по состоянию на 22 февраля

По данным портала Минфин, в четверг, 22 февраля, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,35 грн (покупка) и 38,89 (продажа). Наличный курс — 38,71 (покупка) и 38,85 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 38,62 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким будет курс доллара в Украине до конца 2024 года.

Теги:
#Доллар #Курс #Прогноз #Курс доллара