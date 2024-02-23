Місцями ціна виросла на 22 гривні: які м'ясні вироби подорожчали у лютому

Супермаркети переписали цінники

Популярні види м'яса в Україні, а саме свинина, курятина та яловичина, не дорожчатимуть у лютому. Однак за один місяць вартість сардельок та сосисок виросла.

За даними сайту Мінфін, цінник на сардельки протягом січня-лютого найбільше виріс на 22 гривні. Сосиски, своєю чергою, виросли у вартості на майже 2 гривні.

Ціни на сардельки

Сардельки з сиром пропонуються у супермаркеті за середньою ціною 230,70 гривні за 1 кг.

Найдешевшу пропозицію Сардельок Алан Женевські з сиром виставив магазин Novus, середня вартість товару є в Megamarket та Auchan, а найдорожча — у Varus. Цінник варіюється від 329,0 до 359,90 грн відповідно.

А от поточні ціни на Сардельки Ятрань молочні перебувають в межах 102,0-134,90 гривень. Тобто середня вартість складає 115,68 гривні й найдешевший та найдорожчий продукт пропонується до продажу в Auchan та Varus відповідно.

Водночас місяцем раніше вартість цих сардельок коливалась в межах 116,0-323,24 гривні.

Сардельки з сиром здорожчали на 7 гривень, Сардельки Алан Женевські з сиром збільшились у вартості на 22 гривні, але Сардельки Ятрань молочні, навпаки, здешевшали — на 0,32 копійки.

Вартість сосисок

М'ясний виріб сосиски Бащинські філейні в середньому коштують наразі 227,87 гривні. Найменший цінник продукту стоїть в Auchan, 219, 0, а найбільший у Megamarket — 234,70 гривні.

У січні середня вартість товару складала 225,90, тобто у лютому вони стали дорожчими майже на 2 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на українському ринку почала дешевшати білокачанна капуста. Аналітики назвали причини такого негативного спаду.