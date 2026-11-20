Працівники хлібної лавки й господарі кота називають його по-різному

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Рудий кіт щоранку займає місце на сходах сімейної мініпекарні на вулиці Грушевського в Малині на Житомирщині. Там він чекає на покупців, які зупиняються, щоб його погладити.

Кіт приходить близько десятої ранку, коли відчиняється лавка, повідомляє "Суспільне Житомир". Працівники прозвали його Рижим через колір шерсті.

"Інколи люди також приносять йому смаколики. Дехто намагається йому хліб пропонувати, який у нас купує. Але, на жаль, він хліба не їсть", – сказав власник мініпекарні Василь Коваленко.

Кіт полюбляє консерви й м’ясо. У сонячні дні він гріється біля лавки, а коли на його місце падає тінь, перебирається туди, де ще світить сонце.

Кіт Рижий

Одного разу дівчатка довго фотографували Рижого й захотіли забрати його додому. Одна вже встигла надіслати фото мамі й отримати її згоду, коли Коваленко пояснив, що в кота є господарі.

Кіт живе неподалік. Його господар Вадим розповів, що родина підібрала тварину на вулиці два роки тому.

"Якось ми бігли, побачили кота, погладили його, і він почав бігти за нами. Так ми його забрали додому. Звати його Рижик", – сказав Вадим.

Кіт Рижий

Кіт Рижий та Василь Коваленко, власник міні-пекарні

Увечері, коли в лавці опускають ролету, кіт іде додому. Тож "працівник" пекарні не безхатько, а просто товариська тварина.

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