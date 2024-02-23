Местами цена выросла на 22 гривны: какие мясные изделия подорожали в феврале

Супермаркеты переписали ценники

Популярные виды мяса в Украине, а именно свинина, курятина и говядина не будут дорожать в феврале. Однако за один месяц стоимость сарделек и сосисок выросла.

По данным сайта Минфин, ценник на сардельки в течение января-февраля больше всего вырос на 22 гривны. Сосиски, в свою очередь, выросли в стоимости почти на 2 гривны.

Цены на сардельки

Сардельки с сыром предлагаются в супермаркете по средней цене 230,70 гривны за 1 кг.

Самое дешевое предложение Сарделек Алан Женевски с сыром выставил магазин Novus, средняя стоимость товара есть в Megamarket и Auchan, а самое дорогое – в Varus. Ценник варьируется от 329,0 до 359,90 грн. соответственно.

А вот текущие цены на Сардельки Ятрань молочные находятся в пределах 102,0-134,90 грн. То есть средняя стоимость составляет 115,68 гривны и самый дешевый и самый дорогой продукт предлагается к продаже в Auchan и Varus соответственно.

Месяцем ранее стоимость этих сарделек колебалась в пределах 116,0-323,24 гривны.

Сардельки с сыром подорожали на 7 гривен, Сардельки Алан Женевские с сыром увеличились в стоимости на 22 гривны, но Сардельки Ятрань молочные, наоборот, подешевели — на 0,32 копейки.

Стоимость сосисок

Мясное изделие сосиски Бащинские филейные в среднем стоят сейчас 227,87 гривны. Самый маленький ценник продукта стоит в Auchan, 219,0, а самый большой в Megamarket – 234,70 гривны.

В январе средняя стоимость товара составляла 225,90, то есть в феврале они стали дороже почти на 2 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на украинском рынке начала дешеветь белокочанная капуста. Аналитики назвали причины столь негативного спада.