Долар по 41? Українцям розповіли, чого чекати від курсу до кінця 2024 року

Економічний експерт дав прогноз до кінця року

Ситуація на валютному ринку України до кінця 2024 року кардинально не зміниться. Хоча уряд передбачає, що до кінця року долар буде по 41 гривні, але ці очікування надто песимістичні.

Такий прогноз до кінця року зробив економічний експерт Денис Безлюдько у інтерв’ю "Ми-Україна". Він упевнений, що потрібно розраховувати на нижчий середньорічний курс долара. Якщо минулого року було 36,3 грн, то цього року очікується приблизно 37,5 грн.

"За прогнозами Кабміну, вони очікують близько 41 грн на кінець року. Але вони завжди помиляються в гірший бік — у них робота бути песимістами і готуватися до гірших сценаріїв. Як правило, показники на кінець року кращі. Середньорічний курс десь на гривню відрізняється від торішнього" — сказав Безлюдько.

Крім того, до кінця року можна вийти на курс долара 40 гривень. Водночас є фактори, які допоможуть зміцнитись українській гривні. Їм може стати повернення валютної виручки, якою зараз горить Національний банк України.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 3 березня, середній курс долара в українських банках становить 38 гривень (купівля) та 38,55 (продаж). Готівковий курс — 38,50 (купівля) та 38,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,04.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з доларом у період із 4 по 10 березня в Україні. Експерт Тарас Лісовий озвучив свій прогноз.