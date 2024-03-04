Нацбанк приучает рынок к колебаниям: что будет с курсом доллара на этой неделе

Курса ниже 38 гривен не будет

На валютном рынке в течение текущей недели ожидаются курсовые изменения. Эксперты прогнозируют, что они будут заметны.

В период с 4 по 10 марта цена наличного доллара будет находиться в пределах 38-38,5 грн. Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, передает ТСН.

"Создается впечатление, что Нацбанк приучает рынок к курсовым "качелям", движение курса на межбанковском рынке вверх-вниз на 30-50 коп. уже не странность", — говорит аналитик.

По его словам, регулятор показал, что стоимость доллара уже не опустится ниже 38 гривен, хотя предыдущий курс составил 37,5 гривны.

"То есть небольшая девальвация гривны в последние недели есть. Наличный рынок будет следовать за безналичным, курс будет держаться в пределах 38-38,5 грн/доллар", — резюмирует Шевчишин.

Курс доллара в Украине по состоянию на 4 марта

По данным портала Минфин, в понедельник, 4 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,10 грн (покупка) и 38,55 (продажа). Наличный курс — 38,50 (покупка) и 38,60 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,15.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие обстоятельства будут влиять на курс доллара в Украине в марте. Прогнозом поделился начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой.