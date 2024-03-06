Долар може здорожчати: в яких межах коливатиметься курс в Україні до кінця тижня

Березень буде комфортним для гривні

На українському валютному ринку протягом цього тижня очікується зміна цін на безготівковий долар. Це, ймовірно, відбудеться через потребу агровиробників у додатковій гривневій ліквідності для проведення посівною.

Як повідомляє директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає 24 Канал, в кінці минулої неділі готівковий курс американської валюти перебував в межах 38,50-38,55 гривні. Цей тиждень принесе коливання в коридорі 38,40-38,90 гривні.

"Цього тижня слід очікувати на курсову корекцію у безготівковому сегменті. Послаблення пропозиції валюти цілком ймовірно може призвести до зростання котирувань", — пояснює вона.

За її словами, у березні українцям не варто готуватись до великих змін на ринку. Коливання курсу долара може відбутись через потребу додаткової гривневої ліквідності для агровиробників.

"Утім, звичайно, помірне зростання котирувань на ВРУ може призвести до невеличкого подорожчання долара в готівковому сегменті", — каже Золотько.

Вона прогнозує, що протягом 6-10 березня в Україні курс готівкової валюти перебуватиме в межах 38,40-38,90 гривні.

Курс долара в Україні станом на 6 березня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 6 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,20 грн (купівля) та 38,70 (продаж). Готівковий курс — 38,50 (купівля) та 38,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,39.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи виросте курс долара до 41 гривні в Україні до кінця року.