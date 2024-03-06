Доллар может подорожать: в каких пределах будет колебаться курс в Украине до конца недели

Март будет комфортным для гривны

На украинском валютном рынке в течение этой недели ожидается изменение цен на безналичный доллар. Это, вероятно, произойдет из-за потребности агропроизводителей в дополнительной гривневой ликвидности для проведения посевной.

Как сообщает директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 канал, в конце минувшего воскресенья наличный курс американской валюты находился в пределах 38,50-38,55 гривны. Эта неделя принесет колебания в коридоре 38,40-38,90 гривны.

"На этой неделе следует ожидать курсовой коррекции в безналичном сегменте. Ослабление предложения валюты по всей вероятности может привести к росту котировок", — объясняет она.

По ее словам, в марте украинцам не стоит готовиться к большим изменениям на рынке. Колебания курса доллара могут произойти из-за необходимости дополнительной гривневой ликвидности для агропроизводителей.

"Впрочем, конечно, умеренный рост котировок на ВРУ может привести к небольшому удорожанию доллара в наличном сегменте", — говорит Золотько.

Она прогнозирует, что в течение 6-10 марта в Украине курс наличной валюты будет находиться в пределах 38,40-38,90 грн.

Курс доллара в Украине по состоянию на 6 марта

По данным портала "Минфин", в среду, 6 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,20 грн (покупка) и 38,70 (продажа). Наличный курс — 38,50 (покупка) и 38,60 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,39.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, вырастет ли курс доллара до 41 гривны в Украине до конца года.