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Найбільше здешевшали яйця: як змінились ціни на популярні продукти в Україні за рік

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Продукти Новина оновлена 11 квітня 2024, 11:45
Продукти. Фото Відкриті джерела

За деякі товари доведеться платити більше

Ціни на популярні продукти в Україні постійно коливаються і в період березня 2023-2024 років зросли на 3,2%, хоча у лютому цей показник складав 4,3%. Найбільшого здешевшання зазнали яйця.

Вартість продуктів харчування та безалкогольних напоїв за минулий місяць зросла на 0,2%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

За рік найбільше здешевшання відбулось на яйця, а найменше — на овочі.

Як змінились ціни в Україні в період березня 2023-2024 року

  • яйця подешевшали на 34,3%;
  • соняшникова олія знизилась у вартості на 17,4%;
  • вартість на цукор впала на 13,3%;
  • овочі здешевшали на 12,2%;
  • масло вершкове подорожчало на 13,5%;
  • молоко зросло у вартості на 8,8%;
  • м’ясо і м’ясопродукти додали в ціні 7,7%;
  • сир виріс на 7,6%;
  • хліб подорожчав на 5,5%;
  • фрукти додали в ціні на 4,9%;
  • ціна на рибу збільшилась на 4,5%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки знизились ціни на популярні крупи в Україні.

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