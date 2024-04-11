Найбільше здешевшали яйця: як змінились ціни на популярні продукти в Україні за рік
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За деякі товари доведеться платити більше
Ціни на популярні продукти в Україні постійно коливаються і в період березня 2023-2024 років зросли на 3,2%, хоча у лютому цей показник складав 4,3%. Найбільшого здешевшання зазнали яйця.
Вартість продуктів харчування та безалкогольних напоїв за минулий місяць зросла на 0,2%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
За рік найбільше здешевшання відбулось на яйця, а найменше — на овочі.
Як змінились ціни в Україні в період березня 2023-2024 року
- яйця подешевшали на 34,3%;
- соняшникова олія знизилась у вартості на 17,4%;
- вартість на цукор впала на 13,3%;
- овочі здешевшали на 12,2%;
- масло вершкове подорожчало на 13,5%;
- молоко зросло у вартості на 8,8%;
- м’ясо і м’ясопродукти додали в ціні 7,7%;
- сир виріс на 7,6%;
- хліб подорожчав на 5,5%;
- фрукти додали в ціні на 4,9%;
- ціна на рибу збільшилась на 4,5%.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки знизились ціни на популярні крупи в Україні.