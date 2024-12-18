"Чувак виглядає так безглуздо...": у мережі оцінили нову зачіску Трампа (реакції)
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Думки у коментарях розділилися
Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продемонстрував свою нову зачіску. У мережі вже встигли її оцінити.
Відповідне відео було опубліковано на сторінці End Wokeness у соціальній мережі X (колишній Twitter). Під постом зібралося багато коментарів.
Користувачі мережі почали оцінювати нову зачіску Дональда Трампа і багато хто вважає, що йому йде такий стиль.
Реакція мережі
У коментарях під новим відео, де Трамп демонструє свою зачіску, люди почали висловлювати свою думку. Багатьом припав до смаку новий стиль Дональда Трампа. Деякі, навпаки, посміялися з образу новообраного президента.
Частина користувачів вважає, що американському лідеру бракує для повного образу бороди.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що різні зачіски Дональда Трампа коментують уже протягом багатьох років. До речі, американського лідера присвячено цілий розділ у книзі "вогонь і лють: усередині Білого дому".
Також "Телеграф" писав раніше, як у дитинстві виглядав Дональд Трамп та скільки йому зараз років. У мережі можна знайти дитячі знімки.