"Чувак виглядає так безглуздо...": у мережі оцінили нову зачіску Трампа (реакції)

Думки у коментарях розділилися

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продемонстрував свою нову зачіску. У мережі вже встигли її оцінити.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці End Wokeness у соціальній мережі X (колишній Twitter). Під постом зібралося багато коментарів.

Користувачі мережі почали оцінювати нову зачіску Дональда Трампа і багато хто вважає, що йому йде такий стиль.

Реакція мережі

У коментарях під новим відео, де Трамп демонструє свою зачіску, люди почали висловлювати свою думку. Багатьом припав до смаку новий стиль Дональда Трампа. Деякі, навпаки, посміялися з образу новообраного президента.

Частина користувачів вважає, що американському лідеру бракує для повного образу бороди.

Переклад: "Хахахаха, чувак, виглядає так безглуздо"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що різні зачіски Дональда Трампа коментують уже протягом багатьох років. До речі, американського лідера присвячено цілий розділ у книзі "вогонь і лють: усередині Білого дому".

Також "Телеграф" писав раніше, як у дитинстві виглядав Дональд Трамп та скільки йому зараз років. У мережі можна знайти дитячі знімки.