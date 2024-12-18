День святого Миколая за старим календарем: що не можна робити цього дня

За новим стилем свято було 6 грудня, а за старим — 19 грудня

З вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, тож тепер усі релігійні свята змістилися на два тижні назад та відзначаються, як у європейських країнах. Так, наприклад, Різдво більшість українців відзначатимуть 25 грудня, а День святого Миколая був 6 грудня. Проте частина віруючих дотримуються старого стилю та вшановують Миколая Чудотворця за старим стилем — 19 грудня.

"Телеграф" розповість про головні традиції Дня святого Миколая та заборони на цей день. Дізнайтесь, що не можна робити 19 грудня.

Церковне свято День святого Миколая

Миколай Чудотворець, також відомий як Святитель Миколай, був архієпископом Мир Лікійських. Він великий Божий угодник, який народився в III столітті в сім’ї аристократів. З самого дитинства Миколай виявляв велику любов до Бога — вивчав Святе Письмо, ходив у храм, багато молився.

Святий Миколай, за переказами, був дуже щедрим і мудрим святим, який завжди був готовий допомогти людям. Він присвятив своє життя служінню людям та милосердю. За легендами святий Миколай після смерті батьків витратив усю свою спадщину на допомогу нужденним — таємно приносив людям їжу, теплі речі, іграшки та інші необхідні речі. Коли люди дізналися, хто був їхнім благодійником, стали прославляти Миколая, обравши його єпископом. Навіть після його смерті люди вірили, що мощі святого Миколая можуть зціляти хвороби.

Традиції на День святого Миколая

Свята Дня святого Миколая найбільше чекають діти, оскільки існує традиція писати листи Миколаю та отримувати гостинці від святого. Традиційно подарунки діти знаходять рано-вранці 19 грудня під подушкою.

Також є традиція на День святого Миколая віддавати усі борги і не брати нові. А ще 19 грудня існує хороша традиція помиритися з тими, з ким були у сварці, та щиро прощати людей. Віруючі люди цього дня ходять до церкви, щоб помолитися святому і попросити у нього захисту.

Що не можна робити на День святого Миколая

не можна робити домашніх справ;

не можна відмовляти у допомозі;

не можна сваритися, злитися і сваритися;

не можна позичати;

не можна їсти продукти тваринного походження, оскільки продовжується піст;

не можна стригтися.

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