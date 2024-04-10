Ціни все одно є рекордними: який продукт борщового набору продовжує дешевшати

Його мінімальна вартість складає 8 гривень

В Україні продовжує дешевшати столовий буряк, хоча ціни на нього все ще б'ють рекорди. Експерти кажуть, що це відбувається через зниження попиту, збільшення пропозиції неякісного товару та зменшення запасів у сховищах.

Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, наразі буряки коштують в межах 8-14 гривень. За тиждень їх ціна знизилась на 13%.

Щодо причин здешевшання цього товару виробники виділяють стриманий попит на буряк, погіршення якості та зменшення запасів у сховищах українських господарств. Тому фермери змушені знижувати відпускні ціни.

Однак, у проєкті наголошують, що навіть при знижуванні вартості на буряк виробникам вдається відвантажувати його в середньому у 2 рази дорожче, в порівняні зі першої половиною квітня 2023 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українських магазинах здешевшали три популярні продукти — огірки, сало та гречка. Найбільших змін зазнав перший товар, адже вже протягом багатьох місяців його ціна різко підвищується або падає.