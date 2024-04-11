Больше всего подешевели яйца: как изменились цены на популярные продукты в Украине за год

За некоторые товары придется платить больше

Цены на популярные продукты в Украине постоянно колеблются и в период марта 2023-2024 годов выросли на 3,2%, хотя в феврале этот показатель составлял 4,3%. Наибольшее удешевление испытали яйца.

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков за прошлый месяц выросла на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

За год наибольшее удешевление произошло на яйца, а наименьшее – на овощи.

Как изменились цены в Украине в период марта 2023-2024 года

яйца подешевели на 34,3%;

подсолнечное масло снизилось в стоимости на 17,4%;

стоимость сахара упала на 13,3%;

овощи подешевели на 12,2%;

масло сливочное подорожало на 13,5%;

молоко выросло в стоимости на 8,8%;

мясо и мясопродукты прибавили в цене 7,7%;

творог вырос на 7,6%;

хлеб подорожал на 5,5%;

фрукты прибавили в цене на 4,9%;

цена на рыбу выросла на 4,5%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, насколько снизились цены на популярную крупу в Украине.