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Больше всего подешевели яйца: как изменились цены на популярные продукты в Украине за год

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Продукты Новость обновлена 11 апреля 2024, 11:45
Продукты. Фото Открытые источники

За некоторые товары придется платить больше

Цены на популярные продукты в Украине постоянно колеблются и в период марта 2023-2024 годов выросли на 3,2%, хотя в феврале этот показатель составлял 4,3%. Наибольшее удешевление испытали яйца.

Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков за прошлый месяц выросла на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

За год наибольшее удешевление произошло на яйца, а наименьшее – на овощи.

Как изменились цены в Украине в период марта 2023-2024 года

  • яйца подешевели на 34,3%;
  • подсолнечное масло снизилось в стоимости на 17,4%;
  • стоимость сахара упала на 13,3%;
  • овощи подешевели на 12,2%;
  • масло сливочное подорожало на 13,5%;
  • молоко выросло в стоимости на 8,8%;
  • мясо и мясопродукты прибавили в цене 7,7%;
  • творог вырос на 7,6%;
  • хлеб подорожал на 5,5%;
  • фрукты прибавили в цене на 4,9%;
  • цена на рыбу выросла на 4,5%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, насколько снизились цены на популярную крупу в Украине.

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