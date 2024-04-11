Больше всего подешевели яйца: как изменились цены на популярные продукты в Украине за год
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За некоторые товары придется платить больше
Цены на популярные продукты в Украине постоянно колеблются и в период марта 2023-2024 годов выросли на 3,2%, хотя в феврале этот показатель составлял 4,3%. Наибольшее удешевление испытали яйца.
Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков за прошлый месяц выросла на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
За год наибольшее удешевление произошло на яйца, а наименьшее – на овощи.
Как изменились цены в Украине в период марта 2023-2024 года
- яйца подешевели на 34,3%;
- подсолнечное масло снизилось в стоимости на 17,4%;
- стоимость сахара упала на 13,3%;
- овощи подешевели на 12,2%;
- масло сливочное подорожало на 13,5%;
- молоко выросло в стоимости на 8,8%;
- мясо и мясопродукты прибавили в цене 7,7%;
- творог вырос на 7,6%;
- хлеб подорожал на 5,5%;
- фрукты прибавили в цене на 4,9%;
- цена на рыбу выросла на 4,5%.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, насколько снизились цены на популярную крупу в Украине.