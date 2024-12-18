Бруду по коліно і немає дороги. У Києві обурилися станом штрафмайданчика (відео)

Співробітники лише розводять руками

Мешканка Києва побувала на штрафмайданчику в Печерському районі столиці та була шокована її станом. Тут немає нормальної дороги та тротуару, а все довкола нагадує справжнє болото.

Дівчина опублікувала відповідне відео у соцмережі. На кадрах видно, що територія має занедбаний вигляд, а співробітники лише знизують плечима.

У більшості киян і гостей столиці евакуюють транспортні засоби на штрафні майданчики в межах міста. Один зі штрафмайданчиків розташований у Печерському районі Києва на Залізничному шосе. Він належить ГУНП Києва, про що свідчить інформаційна табличка на в'їзді.

Мешканці міста довелося побувати тут і вона жахнулася станом території.

"Сьогодні була шокована станом штрафмайданчика на Залізничному шосе, 1. Туди не те що доїхати, дійти важко… не уявляю, як можна проїхати з дітьми, візочком, або людям з обмеженими можливостями…", — написала авторка відео в соцмережі.

Судячи з опублікованих кадрів, тут буквально немає дороги для проїзду — асфальт весь у величезних ямах, які заповнені водою і брудом. Людям доводиться йти просто по болоту за своїми транспортними засобами. Територія навколо штрафмайданчика також виглядає недоглянутою.

Але найбільше дівчину вразила позиція співробітників штрафмайданчика, які просто розводять руками і кажуть "а що ми можемо зробити, не дай Бог звільнять…".

Штрафмайданчик розташований на Залізничному шосе, 1

Нагадаємо, на тлі масштабної пожежі в Києві, під час якої постраждало понад 30 авто, адвокат Ярослав Куц прояснив ситуацію з тим, хто має відповідати за транспортні засоби на столичних штрафмайданчиках. За його словами, саме Національна поліція відповідальна за кожний евакуйований автомобіль.

Оскільки поліція знаходиться безпосередньо на об’єктах, саме ГУНП і несе головну відповідальність за всі транспортні засоби, що перебувають на штрафмайданчиках.

"На вході до штрафмайданчиків стоять співробітники поліції. Вони контролюють пропуск автомобілів та при сплаті штрафу випускають їх. Якщо інспектор з паркування прийняв рішення про евакуацію вашого транспортного засобу, склав акти й передав евакуаторнику, то з моменту того, як працівник поліції впустив евакуатор на територію штрафного майданчика — саме Національна поліція відповідальна за ці транспортні засоби", — резюмував Куц.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що водіям евакуаторів надали необмежені права та підстави для евакуації автомобілів в Україні розширили.