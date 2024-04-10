Смачно, поживно і... дешевше, ніж було: в Україні знизилися ціни на популярні крупи

Друга декада квітня тішить цінами на крупи

Українські супермаркети оновили цінники на популярні крупи, зокрема гречку, рис, а також пшоно. Ціни у другій декаді квітня потішать любителів смачних та поживних страв, що готуються з цих популярних круп.

Інформація про актуальні ціни з'явилася на порталі "Мінфін". Вказано середні ціни за поточний період.

Ціни на гречку

Цього тижня середня ціна на гречку тримається в діапазоні 24,82 грн. При цьому, вартість крупи сильно залежить від виробника та торгівельного майданчика.

Найбільша вигідна пропозиція, за версією порталу, в магазинах мережі Novus та Auchan — 22,39 грн та 22,90 грн, відповідно. Вартість крупи у Metro — 24.90, а в мережі магазинів Megamarket — 29,10 грн.

У порівнянні з березнем, ціни на одну з найулюбленіших круп українців знизилися, в середньому, на 3 гривні.

Ціни на гречку

Ціни на рис

Ціни на рис у другій декаді квітня теж трохи зменшилися. При цьому, найбільше падіння ціни демонструє круглий рис, тоді як довгий здешевшав всього на гривню. Загалом, середня ціна на круглий рис у квітні знизилася на 3 грн.

Найбільш вигідна пропозиція на круглий рис у магазинах мережі Metro. Там за 1 кг просять всього 47,30 грн. Для порівняння, вартість круглого рису в супермаркетах Auchan — 78,90 грн.

Ціни на круглий рис

Середня ціна на довгий рис у квітні складає 55,37 грн. Знову, у мережі Metro за кіло просять найменше — 46,90 грн. У магазинах Megamarket — 54,60 грн, в Auchan — 64,60 грн.

Ціни на довгий рис

Ціни на пшоно

Середня ціна на пшоно у другій декаді квітня просіла не так, щоб дуже сильно, всього на 1,70. Нині вона складає 28,00 грн.

При цьому в мережі магазинів Auchan за кіло просять 22,90 грн, тоді як у Metro — 30,20 грн, а в Megamarket — 30,90 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні подешевшали три популярні продукти. При цьому, найбільше з цієї трійки змінилися ціни на огірки.