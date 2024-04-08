Ціни потроху повзуть вгору: на скільки здорожчали на цукор та борошно

Ціни у мережах магазинів можуть відрізнятись від середньої на 2-5 грн

У той час, як в Україні фіксується здешевшання овочів та зелені до салатів, ціни на борошно та цукор потроху підстрибують у гору. На початок нового тижня ціна змінилась не критично, проте напередодні Великодня може спостерігатись і подальше здорожчання.

Статистику середніх цін наводить Мінфін. Помітно, що ціни у мережах магазинів можуть відрізнятись на 2-5 грн.

Середня ціна за кілограм цукру, порівняно з березнем — 28, 85 грн, зросла до 29, 17 грн. Проте у магазинах покупці можуть бачити цінники від 27,90 грн до 32, 70.

Найдешевша пропозиція — у магазинах мережі "Ашан", а найдорожчу вартість пропонує "Мегамаркет".

Схожа ситуація спостерігається й з середньою вартістю борошна, яка змінилась з 22,51 грн за кілограм та 41,26 грн за два кілограми до 23,23 грн та 42, 96 грн. У магазинах ціна за один кілограм борошна зберігається в межах 23,10 грн ("Мегамаркет") та 23,50 ("Новус").

Водночас вартість двох кілограмів борошна у згаданих мережах має різницю у майже 5 грн: 40,61 грн — у мережі "Новус" та 45,30 грн — у мережі "Мегамаркеті".

Раніше "Телеграф" писав, що з квітня в Україні продовжують змінюватись ціни на харчові продукти. Окрім овочів та фруктів дешевшають ще й деякі алкогольні напої.