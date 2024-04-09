Якість бажає кращого: в Україні значно подорожчав популярний фрукт

На ціни одразу вплинули 3 фактора

В Україні поступово дорожчають яблука. Така тенденція протримається протягом квітня-червня, але треба слідкувати за інформацією про врожайність, імпорт та загальну економічну ситуацію в країні.

Як повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів для "Телеграфу", наразі середньоринкова ціна на яблука на 25-30% вища, ніж у попередній 2023 рік. Це обумовлено деякими причинами.

За словами Попович, однієї з причин, чому на яблука ростуть ціни, є обмежена пропозиція якісних яблук, а також те, що багато садівників зберігають якісні плоди для продажу в пізніші терміни.

Щодо подальшої ситуації щодо вартості яблук експертка прогнозує, що здорожчання може відбутись через сезонне зменшення обсягів продукції всередині країни.

"Прогнозувати точні ціни на квітень-червень важко, але враховуючи сезонність та поточні тенденції, можливе подальше зростання цін на яблука у другому кварталі 2024 року. Важливо відстежувати інформацію про врожайність, імпортні обсяги та загальну економічну ситуацію в країні, які можуть вплинути на ціни", — резюмує Попович.

Нагадаємо, раніше Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів повідомила "Телеграфу" про здорожчання 4 видів популярної зелені.