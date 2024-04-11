Перед Великоднем в Україні дешевшає один із головних продуктів: які зараз ціни в супермаркетах

Вартість змінилася на понад 20 гривень

Напередодні Великодня, який християни святкуватимуть у 2024 році 5 травня, а католики відсвяткували 31 березня, у великих супермаркетах дешевшають курячі яйця. Стало відомо, скільки зараз коштує популярний продукт, який на це свято купують усі.

За даними порталу Мінфін, вартість продукту впала як на десяток яєць, так і упаковку з 18 і 30 штук. Це сталося у період із березня по квітень.

Порівняно ціни протягом місяця помітно, що найбільше подешевшали курячі яйця "Ясенсвіт" (30 штук). Ціна впала на 25 гривень.

Так, зараз у великих українських супермаркетах десяток яєць "Квочка" продають за ціною 47,30 грн. Місяцем раніше вартість становила 55,54. Різниця — 8,24.

Яйця "Ясенсвіт" (10 шт) обходяться в 48,80. У березні їх продавали за 58,80. Тобто ціна впала на 10 гривень.

Також яйця "Ясенсвіт" (18 штук) зараз коштують 89,10 грн, а минулого місяця їх можна було купити по 103,34. Таким чином, зміни у ціні склали 14,24.

Упаковка яєць "Ясенсвіт" на 30 штук у квітні коштує 148,15 гривні. У березні її ціна становила 173,07. За цей період продукт подешевшав на 24,92.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, як за останній рік змінилися ціни на продукти в Україні. Найбільше це торкнулося курячих яєць.