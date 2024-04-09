В Україні подешевшали три популярні продукти: які зараз ціни в супермаркетах

Найбільше змінилася вартість одного з овочів

У квітні змінилися ціни на низку товарів у супермаркетах, у тому числі і на сало, огірки та гречку. Вартість цих товарів значно знизилася до середини весни.

Ця інформація була опублікована на порталі "Мінфін". Там озвучено актуальні ціни на ці продукти у великих українських супермаркетах.

Найбільше з трійки популярних продуктів у період із березня по квітень змінилися ціни на огірки. Ціни на цей овоч вже протягом багатьох місяців не стоять на місці і різко підвищуються або знижуються.

Так, кілограм гладких огірків зараз продають у середньому за ціною 130,66. У березні вартість складала 142,50. Тобто за місяць цінник став нижчим на 11,84. Водночас довгоплодні огірки подешевшали з 113,46 до 99,99. Різниця в ціні – 13,47. Короткоплідні огірки у березні продавали по 99,99 грн., а у квітні — по 86,30 грн. За цей період вони стали дешевшими на 13,69.

Домашнє сало також опинилося у списку продуктів, ціни на які впали у квітні. Нині кілограм продукту продають у середньому 232,50. У березні він обходився покупцям 237 гривень. Загалом, за цей період продукт подешевшав на 4,50.

Гречку цього місяця продають у великих українських супермаркетах за ціною 24,90 за кілограм. У березні вартість продукту становила 27,52 грн, тобто на 2,62 дорожче.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні подорожчали одразу кілька популярних продуктів у великих українських супермаркетах. Названо актуальні ціни в магазинах.