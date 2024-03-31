Стали ще доступніші: супермаркети переписали ціни на популярні овочі

Свою роль грає сезонний фактор

В Україні знизилась вартість популярних овочів. Раніше ми повідомляли про здешевшання столового буряку, а тепер пишемо про актуальні ціни моркви, картоплі, цибулі та капусти.

У кінці березня торгові точки почали переписувати вартість овочів вітчизняного виробництва. Вартість моркви, цибулі, картоплі та капусти знизилась, про що пише Today.ua.

Ціни на овочі в Україні

Картопля за місяць здешевшала більш як на гривню. Середня вартість у лютому 2024 року становила 26,01 грн/кг. Зараз середня ціна — 24,45 грн/кг.

Зменшилась ціна цибулі. Якщо минулого року її вартість була високою, то у цьому році овоч доступний. Аграрії збільшили площі засіву та отримали багатий урожай. У лютому середня вартість цибулі була 16,95 грн/кг, зараз ― 15,54 грн/кг.

Морква здешевшала за місяць більш як на 3 гривні. У лютому 2024 року її продавали у середньому по 13,92 грн/кг. Наразі у супермаркетах можна придбати приблизно за 10,43 грн/кг.

Вартість капусти теж впала. Але зазначимо, що це стосується лише старої білокачанної. За місяць ціна впала з 15,27 грн до 13,16 грн/кг.

Молода капуста подорожчає. Її середня вартість складає 72,57 грн/кг, хоча ще у лютому її продавали за 68,35 грн/кг.

Раніше "Телеграф" повідомляв про стрімке зниження ціни на популярний овоч. Він подешевшає на 20-40% вже після Великодня.