Вони є на кожній кухні: в Україні подорожчали найпопулярніші соціальні продукти

Цінник на пшеничний хліб "вдарить" по гаманцях українців

В Україні на початку квітня змінилися ціни на деякі популярні соціальні продукти. Так, напередодні Великодня, в українських супермаркетах підскочили ціни на хліб та соняшникову олію.

А ось яйця, на диво, навпаки стали трохи дешевшими. Такі дані з’явились на порталі Мінфін.

Наприклад, соняшникова олія "Олейна" рафінована подорожчала з 56,85 грн до 60,25 грн. за 850 мл. "Щедрий Дар", навпаки, подешевшала з 59,95 грн до 56,72 грн за 850 мл.

Цінник на пшеничний хліб також "вдарить" по гаманцях українців. Він зріс із 32,96 грн до 36,92 грн за 600 грам.

А ось вартість курячих яєць знизилася. Наприклад, торгова марка "Ясенсвіт" опустила цінник із 58,80 грн до 49,95 грн за десяток. За 30 штук таких самих яєць українцям доведеться віддати 148,15 грн. Яйця від "Квочка" подешевшали на кілька копійок, до 54,99 грн за десяток.

Така ситуація на ринку склалася через те, що у весняно-літній період з’являється багато домашньої продукції. Крім того, незважаючи на війну, у центральних та західних областях України з’явилися фермерські господарства, які за якістю та ціною конкурують із великими виробниками. Таку думку висловив народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Раніше "Телеграф" повідомляв про здешевлення основних продуктів навесні 2024 року. Категорії, що впадуть у ціні, назвав член Комітету з аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.