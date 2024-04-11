Перед Пасхой в Украине дешевеет один из главных продуктов: какие сейчас цены в супермаркетах

Стоимость изменилась более чем на 20 гривен

В преддверии Пасхи, которую христиане будут праздновать в 2024 году 5 мая, а католики отпраздновали 31 марта, в крупных супермаркетах дешевеют куриные яйца. Стало известно, сколько сейчас стоит популярный продукт, который на этот праздник покупают все.

По данным портала Минфин, стоимость продукта упала как на десяток яиц, так и на упаковку из 18 и 30 штук. Это произошло в период с марта по апрель.

В сравнении цен в течение месяца заметно, что больше всего подешевели куриные яйца "Ясенсвит" (30 штук). Цена упала на 25 гривен.

Так, сейчас в крупных украинских супермаркетах десяток яиц "Квочка" продают по цене 47,30 гривны. Месяцем ранее стоимость составляла 55,54. Разница — 8,24.

Яйца "Ясенсвит" (10 шт) обходятся в 48,80. В марте их продавали по 58,80. То есть, цена упала на 10 гривен.

Также яйца "Ясенсвит" (18 штук) сейчас стоят 89,10 грн, а в прошлом месяце их можно было купить по 103,34. Таким образом, изменения в цене составили 14,24.

Упаковка яиц "Ясенсвит" на 30 штук в апреле стоит 148,15 гривны. В марте ее цена составляла 173,07. За этот период продукт подешевел на 24,92.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как за последний год изменились цены на продукты в Украине. Больше всего это коснулось куриных яиц.