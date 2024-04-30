Пенсія по втраті годувальника: чи можуть її забрати, якщо дитину усиновлять

У ПФУ дали чітку відповідь

В Україні непрацездатним особам, які втратили годувальника, призначають пенсію по втраті годувальника. У Пенсійному фонді зазначили, чи перестануть виплачувати таке нарахування, якщо дитину всиновить вітчим.

Пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. Про це мовиться у законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Тим часом у ПФУ дали пояснення, що дітям пенсія у зв'язку із втратою годувальника виплачується не дивлячись, чи були вони на утриманні годувальника.

Окрім того, якщо таку дитину усиновить вітчим, то нарахування такого виду пенсії не припиниться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках дитини призначатиметься пенсія у зв'язку з втратою годувальника. У Пенсійному фонді України також навели суми виплат, які розподілені на три категорії осіб — на одного, чи двох і більше непрацездатних членів сім'ї або дітей-сиріт.