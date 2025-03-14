Витрати на пальне стануть меншими уже скоро: кого торкнеться

Витрати на авто зменшаться вже у березні

Ціна пального в Україні невпинно росте, і багато водіїв занепокоєні зростанням витрат на утримання автомобілів. Однак вже незабаром власники транспортних засобів можуть відчути полегшення – з приходом весни витрати на пальне помітно зменшаться.

Причина проста: взимку автомобілі споживають значно більше пального порівняно з теплою порою року. Різниця залежить від типу двигуна вашого транспортного засобу. "Телеграф" розповідає, кому вдасться зекономити найбільше.

Хто з водіїв зекономить на пальному навесні

Власники бензинових авто взимку витрачають на 10-15% більше пального. Це пов'язано з тривалішим прогріванням двигуна, підвищеною в'язкістю мастил при морозах та роботою двигуна на збагаченій паливній суміші під час холодного запуску. Додаткові витрати йдуть на обігрів салону, підігрів сидінь та скла.

Дизельні автомобілі взимку "їдять" на 15-20% більше пального. Окрім стандартних причин, дизелю потрібно довше прогріватися, а зимове дизельне пальне має трохи нижчу енергоємність.

Газові авто (LPG/CNG) теж не відстають – їхнє споживання зростає на 12-18%. Це пов'язано зі складнішим процесом випаровування газу в холод та необхідністю прогріву газових редукторів.

Найбільше страждають власники електромобілів – їхній запас ходу взимку знижується на 20-40%. Літій-іонні батареї гірше працюють на морозі, а обігрів салону, який у звичайних авто забезпечується "відпрацьованим" теплом двигуна, в електрокарах споживає додаткову енергію.

Витрати пального для всіх типів автомобілів також зростають через більший опір кочення на засніжених дорогах, густіше холодне повітря, яке створює додатковий аеродинамічний опір, та використання зимових шин.

З підвищенням температури повітря ці фактори зникнуть, і водії помітять зниження витрат на заправку. Найбільше зменшення відчують власники електромобілів та дизельних авто, але й інші водії також заощадять на пальному.

Раніше "Телеграф" також писав, що морози показали, що зимового дизеля в Україні не існує. Така ситуація на всіх автозаправних станціях країни, каже експерт з паливної сфери Дмитро Льоушкін.