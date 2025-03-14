"Батьки у шоці": український біатлоніст незвичайно відсвяткував першу медаль на Кубку світу (відео)
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Спортсмен радикально змінив імідж
Днями чоловіча збірна України з біатлону здивувала та потішила вболівальників, завоювавши "бронзу" в естафеті на етапі Кубка світу з біатлону у Нове Место (Чехія). Член національної команди Віталій Мандзин вперше піднявся на подіум на такому рівні та вирішив якось відсвяткувати успіх.
Українець не придумав нічого кращого, ніж перефарбувати волосся у червоний колір. Відповідне відео біатлоніст розмістив на своїй сторінці в Instagram.
"Батьки сьогодні приїжджають, вони будуть шоковані", — зазначив Віталій.
Зараз біатлоніст знаходиться у словенській Поклюці, де проходить передостанній етап Кубка світу з біатлону 2024/25. Батьки приїдуть підтримати сина під час перегонів і не лише. Зазначимо, що цього сезону багато іноземних біатлоністів відзначали свої дебютні нагороди новими зачісками, щоправда, вони голили голову. А ось Віталій вирішив виділитися.
Раніше повідомлялося, що на Юніорському чемпіонаті світу-2025 у шведському Естерсунді українка Олена Городна перед фінішем змушена була об’їжджати суперницю, яка впала на спуску, через що втратила шанси на медаль. Інцидент потрапив на відео.