Обмеження є. Як часто можна оновлювати дані в "Резерв+"
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Вносити зміни можна багато разів, але з певною періодичністю
Оновити контактні дані можна у мобільному застосунку "Резерв+". Військовозобов’язані громадяни можуть оновити свій номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.
Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі для DOU, зміна певних персональних даних здійснюється за чітко визначеним алгоритмом. Повторно вносити зміни дозволяється необмежену кількість разів, однак не частіше ніж один раз на сім днів.
Черногоренко пояснила, що можливість зміни саме цих контактних даних обумовлена необхідністю підтримання актуальної інформації для комунікації з військовозобов’язаними. Водночас такі відомості не завжди можна автоматично отримати з інших державних реєстрів.
"Ми реалізували можливість змінити саме ті контактні дані, які найчастіше оновлюються, є важливими для зв’язку та недоступні нам автоматично з інших реєстрів. Наразі можливість редагувати інші дані не обговорюємо, адже інші відомості оновлюються в системі через інформаційну взаємодію між реєстрами", — підкреслила вона.
Міністерство оборони продовжує вдосконалювати цифровий сервіс та розглядає можливість запровадження функції подачі запитів на оновлення даних з інших реєстрів, наприклад, щодо освіти.
Як підкреслила заступниця міністра оборони, йдеться саме про оновлення, а не виправлення інформації. Тобто дані, які будуть підтягуватись з реєстрів, повинні вже містити коректну інформацію.
Раніше "Телеграф" писав, як згенерувати військовий квиток у "Резерв+". Отримати копію документа можна без відвідування ТЦК. Сервіс дозволяє не лише переглянути військово-облікові дані.