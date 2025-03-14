Обмеження є. Як часто можна оновлювати дані в "Резерв+"

Вносити зміни можна багато разів, але з певною періодичністю

Оновити контактні дані можна у мобільному застосунку "Резерв+". Військовозобов’язані громадяни можуть оновити свій номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі для DOU, зміна певних персональних даних здійснюється за чітко визначеним алгоритмом. Повторно вносити зміни дозволяється необмежену кількість разів, однак не частіше ніж один раз на сім днів .

Черногоренко пояснила, що можливість зміни саме цих контактних даних обумовлена необхідністю підтримання актуальної інформації для комунікації з військовозобов’язаними. Водночас такі відомості не завжди можна автоматично отримати з інших державних реєстрів.

"Ми реалізували можливість змінити саме ті контактні дані, які найчастіше оновлюються, є важливими для зв’язку та недоступні нам автоматично з інших реєстрів. Наразі можливість редагувати інші дані не обговорюємо, адже інші відомості оновлюються в системі через інформаційну взаємодію між реєстрами", — підкреслила вона.

Міністерство оборони продовжує вдосконалювати цифровий сервіс та розглядає можливість запровадження функції подачі запитів на оновлення даних з інших реєстрів , наприклад, щодо освіти.

Як підкреслила заступниця міністра оборони, йдеться саме про оновлення, а не виправлення інформації. Тобто дані, які будуть підтягуватись з реєстрів, повинні вже містити коректну інформацію.

Раніше "Телеграф" писав, як згенерувати військовий квиток у "Резерв+". Отримати копію документа можна без відвідування ТЦК. Сервіс дозволяє не лише переглянути військово-облікові дані.