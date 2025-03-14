Від пожежних рукавів – до косметики і цінних паперів: що ще можна виробляти з конопель

Коноплі – це унікальна технічна культура, яку застосовують на 100%

Активне вирощування та промислова переробка технічних конопель, у яких вміст наркотичної речовини зведено до мінімуму, може стати каталізатором, який перетворить дещо забуту культуру на нову золоту жилу для українського агросектору, і, можливо, справжню аграрну "нафту". Конопля дає широкий спектр можливостей, який дозволить розвивати не лише аграрний сектор, а й суміжні галузі, зокрема екологічні та переробні.

Про це йдеться на сайті "Телеграф" в публікації: "Конопля — нова нафта? Представники галузі розповіли скільки землі та грошей потрібно, щоб почати".

Цікаво, що у коноплярстві використовується все — насіння, стебло, листя і навіть коріння. Це культура, що застосовується на 100%. Так, з конопель можна виготовляти міцне волокно для виробництва тканини (одягу та взуття), брезенту, парусини, мішковини, пожежних рукавів, канатів, шпагатів і шнурів.

Коноплі використовують для виробництва продуктів харчування (як от тістечок і цукерок), лікувальних та косметичних засобів, будівельних матеріалів, а також як екологічне паливо. Наприклад, гранули з відходів конопель використовують для будівництва доріг, і одним із таких прикладів є магістраль Київ — Одеса.

Коноплі також знаходять застосування у виготовленні цінних паперів та автомобілебудуванні — для полегшення конструкцій.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про легалізацію канабісу, тому "Телеграф" пояснював, як легально купити медичну коноплю.