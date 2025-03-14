"Супер класний інструмент": експерт з ліків пояснила, як у 5 разів знизити ціну імпортних препаратів

Згода офіційного представника виробника ліків не знадобиться

Паралельний імпорт ліків дасть можливість хворим із тяжкими та рідкісними захворюваннями отримати потрібні препарати і нормально жити. Цей механізм також дозволить знизити у 4-5 разів ціну імпортних медикаментів.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла Інна Іваненко — виконавча директорка благодійного фонду "Пацієнти України", який об'єднує 39 громадських організацій та представляє інтереси 4,5 млн пацієнтів з тяжкими та рідкісними захворюваннями.

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За її словами, розглядається варіант запровадження паралельного імпорту, в тому числі й для аптечних закупівель (на сьогодні він діє для державних та госпітальних закупівель), який діє в європейських країнах – членах ЄС та в Грузії.

— Простими словами, це можливість офіційно ввозити лікарські засоби з країн, де вони коштують дешевше, без згоди офіційного представника виробника, але з дотриманням усіх норм якості та безпеки, — каже експерт з питань ліків. — При цьому імпортувати можна навіть в іноземній упаковці, але важливо потім забезпечити українську інструкцію до препарату.

Виконавча директорка БФ наголошує, що це має вплинути на загальну ситуацію на ринку, створити конкуренцію, адже в Європі вартість деяких препаратів на 70-80% нижча, аніж в українських аптеках.

— Наприклад, препарат для лікування дитячих розладів психіки із діючою речовиною Метилфенідат в Україні продають за 4900 грн/упаковка, тоді як в Іспанії в 3,6 разу дешевше, тобто за 1350 грн.

На наш погляд, це супер класний інструмент зниження цін в аптечній мережі, який довів свою ефективність в інших країнах. Я не кажу, що це буде колосальний відсоток препаратів, що потрапляє в Україну, скоріше, це будуть точкові позиції. Проте механізм паралельного імпорту допоможе пацієнтам із тяжкими та рідкісними захворюваннями все-таки отримати доступ до потрібних препаратів і нормально жити, — підсумувала Інна Іваненко.

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телеграфу", хто і чому піднімає ціну ліків в Україні.