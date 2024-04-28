В Україні з 1 травня зростуть пенсії: хто отримає надбавку

Є три варіанти надбавок

В Україні у травні деякі пенсіонери отримають підвищення виплат. Це стосується лише тих, кому понад 70 років.

Ще однією умовою підвищення пенсії є її розмір. Він не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

Надбавка до пенсії буде здійснюватись автоматично. Тому до Пенсійного фонду звертатися не потрібно.

Вікова надбавка буде виплачуватись у наступних розмірах:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;

особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;

особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

Нагадаємо, деякі літні особи в Україні перестали отримувати пенсію у квітні. У Пенсійному фонді зазначили причину і пояснили, як можна повернути нарахування коштів.

Раніше "Телеграф" писав про те, як в Україні змінились пенсії на початку 2024 року. У період першого кварталу 2024 року розмір середньої пенсії виріс на 9,6%. Наразі в Україні такі виплати отримують понад 10 мільйонів осіб.