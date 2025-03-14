Ціни на права і новий запис: цікавимось в учнів та автошкіл, чи змінилося щось у звичних схемах

Погані новини: сприяння за оплату можливе, гарні: воно дороге і вигідніше здати самому

В Україні запрацювала нова система е-запису на іспити для майбутніх водіїв. Це є продовженням зусиль МВС з обіцяного "системного перезавантаження робочих процесів" у сервісних центрах після величезного скандалу з корупцією, який став наслідком розслідування Bihus.info. Минуло чотири місяці, і у тому самому горезвісному СЦ №8041 із розслідування тепер екзаменатори із інших локацій, лишилися лише двоє "старих" (за даними "Телеграфу").

Поки ж учні автошкіл записуються на іспити та отримують талони, "Телеграф" вирішив поцікавитися, чи дали результат антикорупційні зусилля Головного сервісного центру України. Або простими словами — чи можна зараз купити водійські права і скільки це коштує у 2025 році.

Що зі сприянням на іспитах у 2025 році

"Телеграф" час від часу від імені начебто потенційних учнів дзвонить автошколам, інструкторам та "рішалам", перевіряючи ситуацію на "ринку" і розцінки. Наше свіже опитування показало, що станом на березень 2025 року сприятливе ставлення екзаменатора на практичному іспиті коштуватиме учню від 500 доларів (20 794 грн). Серед, місць, де начебто можна домовитися, згадувався столичний ТСЦ на Усенка, 8.

Схема не сильно змінювалася від 2024 року та виглядає таким чином: теорію потрібно складати самостійно, адже класи обладнані камерами; а ось практичний іспит відбувається за певного сприяння та за прихильності екзаменатора. Охочих знаходять за допомогою матеріально зацікавлених учителів автошкіл.

Усередині авто купа камер, але і їх можна обманути

Так, в автомобілі є камери й видно, хто саме перебуває за кермом, видно ноги пасажира на передньому сидінні (щоб не натискав на педалі замість учня). Учень має сам сісти за кермо і натискати на педалі, володіючи хоча б мінімальними навичками водіння. Сприяння полягає у відсутності зауважень. Учню просто не перешкоджають і заплющують очі на помилки, за винятком допущення ДТП (тоді доведеться перескладати). Для уникнення будь-яких ризиків дозволяється їхати хоч на першій передачі зі швидкістю 15 км/год протягом усіх 20 хвилин. Екзаменатор сидить на задньому сидінні та "не помічає", чи тримає водій смугу, адже камера її не фіксує. Іноді екзаменатори влаштовують дві спроби, аби не викликати підозр.

Заради справедливості зазначимо, що скласти своїми силами цілком можливо. "Телеграф" також поспілкувався з кількома учнями, які складали самостійно. Наразі складати практику можна нескінченну кількість разів з інтервалом у 10 днів (якщо не здали — приходите через 10 днів і пробуєте знову). Головне — не панікувати у машині в Сервісному Центрі.

Нова система запису: як працює, відгуки

Стару систему запису на практичний іспит критикували за те, що люди не могли взяти собі талон на практичний іспит і змушені були ночувати під СЦ у черзі. Електронні ж талони треба було відстежувати цілодобово через некоректну роботу системи. Або ж можна було купити талон у хакерів та "бігунків" (осіб біля СЦ, які пропонують людям корупційні послуги за гроші.

Від розслідування "бігусів" минуло чотири місяці і зараз в СЦ почала працювати нова система. Перші 52 Сервісні Центри були до неї підключені у тестовому режимі 14 січня, з 4 березня нову систему було запроваджено в усіх сервісних центрах МВС. Водночас діють записи, зроблені у старій системі.

У перші дні її роботи не обійшлося без збоїв і люди вже скаржаться, що мають з нею проблеми. Зокрема, є "глюк" з опцією вибору машини, на якій треба складати іспит: замість талонів на авто автошколи видає талони на авто СЦ.

Скріншот станом на 12 березня 2025 року

Також користувачі скаржаться, що були технічні неполадки зі скасуванням талонів — система не давала нових спроб складати іспит. Або ж іноді сайт просто зависає, а коли починає працювати — талончиків немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сервісні центри МВС не могли впоратися з обслуговуванням громадян. Співробітники найбільшого СЦ їздили на роботу на авто, відсутніх у деклараціях через оформлення або на родичів, або на просто сторонніх людей. Після цього скандалу начальник Головного сервісного центру звільнився, а разом з ним іще 8 фігурантів розслідування. Тимчасово обовʼязки начальника підрозділу виконує Олександр Малиш.