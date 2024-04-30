Пенсия по потере кормильца: могут ли ее забрать, если ребенка усыновят

В ПФУ дали четкий ответ

В Украине нетрудоспособным лицам, потерявшим кормильца, назначают пенсию по потере кормильца. В Пенсионном фонде отметили, перестанут ли выплачивать такое начисление, если ребенка усыновит отчим.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, находившимся на его содержании. Об этом говорится в законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Между тем в ПФУ дали объяснение, что детям пенсия в связи с потерей кормильца выплачивается, несмотря на то, были ли они на содержании кормильца.

Кроме того, если такого ребенка усыновит отчим, то начисление такого вида пенсии не прекратится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких случаях для ребенка будет назначаться пенсия в связи с потерей кормильца. В Пенсионном фонде Украины также привели суммы выплат, которые распределены на три категории лиц — на одного или двух и более нетрудоспособных членов семьи или детей-сирот.