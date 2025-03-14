Зривав концерти реперів, бився з тренером та конфліктував з ТЦК: топ-7 скандалів, де фігурує вбитий Ганул

"Телеграф" розповідає, як Ганул боровся з культурою РФ в Україні

Дем'ян Ганул вбитий в Одесі 14 березня. Його ім'я часто звучало в новинах. Він скандалив з ТЦК, хоча підтримував мобілізацію, боровся проти російської культури в Україні, зривав концерти російських реперів.

"Телеграф" розповідає, що відомо про скандали в яких фігурує ім'я Дем'яна Ганула. Скільки їх було і як вони закінчились.

Демʼян Ганул підтримував мобілізаційні заходи в Одесі

Найчастіше прізвище Ганула спливало в Одесі у контексті підтримки мобілізаційних заходів. Проте відомо, що в нього також відбувся конфлікт із ТЦК. Це трапилося на блокпосту у місті у листопаді 2024 року. Активіста зупинили для перевірки документів, а він почав обурюватись, що люди у камуфляжі спілкувалися з ним російською мовою, а деякі з них були без розпізнавальних знаків.

Побиття фітнес-тренера

Гучна справа, яка досі не знайшла логічного завершення, – конфлікт Ганула з фітнес-тренером з Одеси, який вилаявся нецензурно на адресу співробітників ТЦК. Нібито після цього Ганул побив спортсмена, змусив вибачитися, а потім повідомив, що чоловік вирушив на фронт. Він нібито проходить службу у Третій штурмовій.

Скандал з Рудадою

У 2024 році Ганул зчепився у мережі з одеським блогером Максом Рудадою, розкритикував його за те, що Рудада використовував у Львові російську мову та "просував російські наративи" (блогер проводив на вулицях опитування львів'ян щодо російської мови). Ганул закликав підписників повідомляти про місцезнаходження блогера для "виховної бесіди", що викликало хвилю погроз на адресу Рудади.

Про інциденти з іншими активістами

2023 року для видання Zmina громадський активіст Дмитро Єгоренко, який протистоїть нелегальним точкам продажу сигарет в Одесі, повідомляв про тиск і погрози у свій бік.

Так, у березні 2022 року до будинку Єгоренка прийшла група молодиків. За словами активіста, один із них відрекомендувався як Дем’ян Ганул.

"Через моральний тиск і приховані погрози ці активісти недвозначно натякнули мені на те, що торговельна точка перебуває під їхньою опікою і що жінка, яка торгує сигаретами, нібито передає частину контрабандних цигарок територіальній обороні Одеси", — заявляв Єгоренко.

Ганул на це відповів так: "Був епізод. Я приїхав на зустріч на прохання свого товариша. Цей хлопець робив незрозумілі набіги до його мами, яка щось там продавала на базарі. Ми в нього запитали, у чому проблема. Він не міг нічого пояснити й почав кидатися на товариша. Ми поїхали, щоб не розвивати цю тему. І більше після цього я його не бачив".

Зірвав концерт Басти

20 січня 2022 року Дем'ян Ганул разом з іншими активістами домігся скасування концерту російської репера Басти в Одесі. Ганул звернувся до власника закладу із проханням скасувати виступ, що і відбулося. Ця дія була частиною його активної позиції щодо протидії російської культурної присутності в Україні під час війни Росії проти України.

Концерт Басти був сприйнятий як провокаційний в умовах російської агресії проти України, а активісти виступили проти проведення цього заходу. Ганул активно займався такими питаннями, часто організовуючи протести та акції проти російських діячів та символів російської культури в Україні.

Прийшов з труною під консульство РФ в Одесі

4 листопада 2021 року, коли в Росії відзначають "день народної єдності" під будівлю консульства в Одесі Ганул приніс труну з надписами "Груз 200" та "росіяни їдуть додому".

Сутички з поліцією

Після виходу з Правого Сектору створив ГО Вуличний фронт, був організатором заходів щодо повернення Літнього театру (територія Міського саду), проти незаконних забудов та інших. У 2017 році через сутичку з поліцією Ганула було звинувачено в організації масових заворушень. Із ним до відповідальності було притягнено Сергія Стерненка та Ігоря Бея. Кримінальну справу залишили відкритою, в ній потерпілим проходить тодішній очільник поліції Одеської області Дмитро Головін, який 2019 року був підозрюваним у привласненні держмайна.

Напади на марші ЛГБТ

Ганул був помічений серед нападників на марші ЛГБТ, що викликало критику з боку захисників прав ЛГБТ. Видання "Думська" писало, що Ганул одного разу брав участь у нападі на ЛГБТ-марш, називаючи геїв та лесбійок "хворими людьми". У 2022 році він сказав, що шкодує про це: "Згодом люди стають мудрішими, і я в тому числі. Зараз би я напав? Скоріше, ні".

Скандал з Моргенштерном

Серед іншого, 2019 року активісти під керівництвом Ганула, як писали місцеві видання, прийшли на протест до нічного клубу, де перед цим виступав російський репер Моргенштерн. Тоді росіянин заявив, що жалоба за загиблими внаслідок пожежі в коледжі в Одесі — це "показуха". Активісти розмалювали двері клубу фразами "Сепарклуб закритий" і влаштували всередині погром. Власник клубу після цього просив вибачення.

Вбивство Дем'яна Ганула — що відомо

Сьогодні, 14 березня, у середмісті Одеси застрелили чоловіка. За даними очевидців, це відомий активіст Дем’ян Ганул.

Як повідомили у регіональному главку Нацполіції, наразі правоохоронці встановлюють обставини вбивства чоловіка. Йдеться, що повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста надійшло на спецлінію "102" близько 10:30.

"Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув. Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти. Вживаються заходи щодо затримання стрілка", — йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді підтвердив, що в Одесі вбито громадянина Ганула в місті Одеса.

"Центральним апаратом Національної поліції сформована слідчо-оперативна група з кращих працівників, Вона вже вирушила до міста Одеса. Також до міста Одеса направлено голову Національної поліції генерала Вигівського", — наголосив він.

Клименко зазначив, що бере "під особистий контроль розслідування розкриття цього злочину".

Блогери та активісти відреагували на зухвалий злочин в Одесі. Кожен з них прокоментував подію.

На місці вбивства перебувають родичі загиблого, вони у важкому моральному стані. Дружина Ганула Жанна Вознюк поки не прокоментувала загибель чоловіка.

Сестра Дем'яна розповіла, за що могли вбити активіста. За її словами, Ганулу постійно погрожували.

"Йому постійно погрожували, постійно. Я не знаю людини, яка б більше за Дем'яна любила Україну. Його вбили за те, що він був патріотом, за те, що відстоював Україну", — сказала Лілія.

Основна версія вбивства Демʼяна — політичне, на замовлення або навіть виконане Росією, аби залякати проукраїнських активістів. Вражає зухвалість: стрілок навіть не ховає обличчя, — нардеп Олексій Гончаренко.

"Узагалі — це акт терору для розхитування Одеси, зокрема, адже очевидно, що даний регіон — стратегічно важливий для росії", — додав він.

Варто додати, що раніше одеський активіст Дем'ян Ганул просив СБУ про захист. У своєму Telegram він писав, що побоюється замаху на себе або своїх близьких

За словами активіста, після останніх акцій із захисту честі військових, він почав отримувати погрози. Ба більше, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" писав, що перед загибеллю публікував активіст Ганул.