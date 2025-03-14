Пролетіли над лінією фронту? Радар зафіксував над Україною російські пасажирські борти (фото)

Один борт прямував в Мінськ, інший — в Москву

У небі над Україною радари вчергове зафіксували політ двох пасажирських бортів. Обидва літаки нібито перетнули закритий повітряний простір біля лінії фронту на Луганщині.

Про це свідчать дані flightradar. Зазначається, що радари зафіксували перетин кордону 3 березня ввечері, проте ці дані, найімовірніше, пояснюється збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають.

Один з бортів, який було зафіксовано над Луганською областю, — FZ1349 / FDB1349. Пасажирський літак вилетів з Дубаю 3 березня о 18:10 та приземлився в аеропорту Мінська о 23:40. Протягом майже чотирьохгодинного польоту радари показали, що борт нібито пролетів над Луганщиною, неподалік від лінії бойового зіткнення.

Другим літаком, який також нібито перетнув закритий повітряний простір, є SU1365 / AFL1365. Цей борт прямував з російського Ставрополя до Москви. Під час внутрішнього рейсу, російський літак нібито залетів на територію України. Радари також зафіксували його над Луганською областю біля лінії фронту.

Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні повністю закрито повітряний простір для пасажирських перевезень. Протиповітряна оборона збиває будь-які цілі.

Існує кілька пояснень, чому над Україною фіксуються літаки — передача помилкових координат розташування повітряного судна, технічні неполадки в роботі наземних станцій приймання сигналів, перебої в роботі системи GPS. Крім того, це може бути пов'язане з інтенсивним застосуванням в ході війни засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Раніше "Телеграф" розповідав, що над Львовом радари зафіксували ймовірний політ пасажирського літака.