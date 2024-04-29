Деякі пенсіонери отримують виплати понад 14 тис грн: кому вони передбачені

Деяким особам виплачують гроші за ордени

Ветерани війни в Україні мають право на доплати до своїх пенсійних виплат. Правила нарахування пенсії для бійців залежить від їх статусу.

Учасники бойових дій можуть вийти на відпочинок у 55 років та мати доплату в сумі 25% від прожиткового мінімуму. Про це пояснюють у виданні "На пенсії".

Згідно з законодавством, УБД не можуть отримувати пенсію, сума якої менше, аніж 210% від прожиткового мінімуму — 4395,30 гривні. Ця загальна виплата має містити в собі всі надбавки.

Які пенсійні нарахування отримують особи, що мають інший статус

Учасникам бойових дій Другої світової війни, яким виповнилось щонайменше 85 років надають пенсію з урахуванням адресної допомоги. Ця додаткова виплата нараховується громадянам з інвалідністю внаслідок війни I групи. Зауважте, що ці виплати не можуть бути меншими за 650% від прожиткового мінімуму. Станом на зараз це щонайменше 13 604,20 гривень.

Особи, які мають особливі заслуги перед державою отримують додаткові виплати у сумі 23% прожиткового мінімуму. Йдеться як про власників радянських, так і українських орденів. Якщо пенсіонер має 2 або більше ордени, то відсоток підвищується на 1. Тому пенсія за два ордени становить 502,32 гривні.

Згідно з цим, у деяких пенсіонерів сума виплати складатиме 14 106,52 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у кого з пенсіонерів з 1 травня виростуть пенсії за допомогою надбавок.