"Це слабке місце Путіна": експерт оцінив нові санкції США проти Росії

Путін між війною і кризою: як США тиснуть на Москву?

Сполучені Штати Америки оголосили про посилення санкційного тиску на російську банківську систему та енергетичний сектор. Адміністрація Дональда Трампа вирішила не продовжувати винятки з санкцій, які були запроваджені під час президентства Джо Байдена.

Як повідомляє видання DW, це рішення фактично унеможливлює купівлю російської нафти європейськими країнами без ризику потрапити під санкції США. Водночас Вашингтон відновлює постачання Україні далекобійних бомб GLSDB. Це сталося на тлі повідомлень про те, що Збройні сили України вичерпали запаси ракет ATACMS аналогічної дальності.

Фінансовий аналітик, екс-член ради НБУ Віталій Шапран пояснює, що нові санкції є частиною стратегії Трампа щодо примусу Росії до поступок. На його думку, економічний тиск стає ключовим інструментом у переговорах:

"Російський диктатор надав нечітку відповідь американцям щодо готовності до миру, фактично ухилився від неї. За всіма законами Wall Street тепер арбітр у переговорах має вжити заходів проти неслухняної сторони. Економіка РФ – це слабке місце Путіна. Державний сектор буквально захлинається від нестачі коштів. Мінфін РФ вже фактично витратив 2 трлн рублів, які встиг позичити через облігації федеральної позики, хоча за планом цих коштів мало вистачити до 1 квітня. Також влада РФ визнала, що бюджетний дефіцит 2025 року буде вищим за запланований."

На думку Шапрана, санкції проти банківського сектору РФ можуть серйозно вдарити по бюджетних надходженнях та доходах державних компаній. Проте, він вважає, що це лише попереджувальний постріл:

"Більш болісним для РФ може стати зниження цін на нафту до 30-40 доларів за барель або герметизація балтійського експортного маршруту. Однак уже озвучені санкції можуть спричинити катастрофічні наслідки для країн нашого регіону. Наприклад, санкції проти Газпромбанку автоматично заблокують 'Турецький потік', через що газу не вистачатиме не лише Туреччині, а й Угорщині та Словаччині."

Щодо можливої реакції Кремля на посилення санкцій, експерт зазначає, що Путін обрав тактику "ні війни, ні миру":

"З одного боку, він боїться отримати удар нижче поясу – по економіці. А з іншого – має в своєму розпорядженні потужний військово-промисловий комплекс, який працює на війну і приносить прибутки його оточенню. Така відповідь не влаштує ані Вашингтон, ані Брюссель, ані навіть Пекін."

Новий етап санкційного тиску США може стати критичним випробуванням для російської економіки, яка вже стикається з серйозними фінансовими труднощами. Утім, чи змусить це Кремль до поступок – питання залишається відкритим.

Раніше "Телеграф" писав про те, що США заборонили закордонним компаніям проводити розрахунки за російські енергоресурси через підсанкційні банки. Це рішення було прийняте в якості важіля тиску на РФ у переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні.