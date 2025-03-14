Визнала свою провину та готова сплатити мільйони: що відомо про справу скандальної ексдепутатки Кормишкіної

Однією з умов угоди є донат на ЗСУ

14 березня 2025 року відбулося перше судове засідання у справі екснардепки Ірини Кормишкіної (у минулому – Аллахвкердієвої) та її чоловіка Юрія Кормишкіна. Під час слухання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підтвердив, що між сторонами було укладено угоди про визнання винуватості.

Про це повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine. Ще у лютому прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт, який передбачав дві угоди про визнання вини. За його словами, сторона захисту ще на стадії досудового розслідування ініціювала переговори щодо такої угоди.

Під час засідання прокурор озвучив, що в угоді прописано щире каяття Кормишкіної, перерахування 20 мільйонів гривень до державного бюджету, донат на потреби ЗСУ в розмірі 1 мільйона гривень протягом 5 місяців, а також позбавлення права обіймати державні посади на два роки. Також серед умов угоди зазначено "викриття один одного" та суспільний інтерес у вигляді економії ресурсів суду та правоохоронних органів.

Юрій Кормишкін також визнав свою вину. Окремо він звернувся до суду з проханням дозволити йому виїзд за кордон для лікування. Він пояснив, що працює в аграрному бізнесі та підірвався на протитанковій міні, через що отримав перелом хребта. Чи буде йому наданий такий дозвіл, залежить від рішення прокурора.

Суддя також звернула увагу на відсутність поручителів, серед яких значаться Давид Арахамія та Віталій Кім. Захист наполягав на тому, що їхня присутність не є необхідною, проте суд з таким аргументом не погодився.

Засідання перенесли. Наступного разу розглядатимуть аналогічну угоду щодо Юрія Кормишкіна. Остаточне рішення щодо затвердження цих угод ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року НАБУ та САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинній на той момент народній депутатці Ірина Кормишкіній. За даними слідства, у 2021-2022 роках вона незаконно заволоділа активами, які значно перевищували її офіційні доходи. У цей період вона придбала елітний будинок під Одесою, хоча її задекларовані доходи становили лише 2,7 мільйона гривень.

У листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд зобов’язав Офіс генерального прокурора розпочати розслідування щодо неї.

25 лютого 2025 року Верховна Рада офіційно проголосувала за припинення її повноважень на посаді народної депутатки.

Крім того, її ім’я неодноразово фігурувало у скандалах. зокрема навколо розкішного способу життя, а також сексистських висловлювань з боку колишніх колег по парламенту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Бондаренко, секретар Київради, звернувся до мера Києва Віталія Кличко з проханням відсторонити його від виконання посадових обовʼязків. Причиною він назвав досудове розслідування "у резонансній справі".