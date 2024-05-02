Ціни на популярний овоч пішли вгору: за один тиждень він здорожчав на 39%

Така тенденція протримається недовго

Після того, як більшість підприємців пропонували даром свою цибулю, адже її якість погіршувалась, настав момент, коли вони змогли її підняти в ціні. Це пов'язано зі скороченням пропозиції та збільшенням попиту з боку населення.

Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, наразі вартість цього овочу коливається від 12 до 18 гривень за кілограм, що на 39% дорожче, аніж на минулому тижні. Фермери не можуть поки істотно підвищити свої ціни, адже якість цибулі погана.

За словами фахівців, тенденція на здорожчання відбувається через помітне скорочення пропозиції товару в українських господарствах. Однак попит з боку населення на цибулю збільшується, хоча більшість покупців скаржаться на якість овочу.

Варто зауважити, що наразі вартість цибулі на 64% нижче, аніж у перших числах травня минулого року.

"Водночас виробники не впевнені, що їм вдасться й надалі підвищувати ціни на цю продукцію, оскільки якість цибулі у сховищах стрімко погіршується", — резюмували в проєкті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні знизилась вартість на два овочі борщового набору.